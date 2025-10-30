कनाडा के खिलाड़ी ने हाथों से ही खींची 1.19 लाख किलोग्राम की नाव, बनाया विश्व रिकॉर्ड

कनाडा के वेस्ली "मूस" डेरविंस्की ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो सुनकर ही आपको अनिश्वसनीय लगेगा। उन्होंने एक प्रतियोगिता में केवल अपने हाथों से लगभग 119 टन (1.19 लाख किलोग्राम) वजन की नाव को यात्रियों समेत ही 65 फीट तक खींचा। ऐसा करके वेस्ली ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। कमाल की बात ये है कि वेस्ली का खुद का वजन केवल 145 किलोग्राम है और उनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच है।

अमेरिका अमेरिका के ओहियो में हुई थी प्रतियोगिता वेस्ली मूस ने ये रिकॉर्ड अमेरिका के ओहियो राज्य के सैंडस्की शहर में हुई स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियंस लीग (SCL) में बनाया। ये प्रतियोगिता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई और इसमें वेस्ली समेत दुनियाभर के 15 प्रतियोगी शामिल हुए। प्रतियोगिता को देखने के लिए किनारे पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, जिन्होंंने हर प्रतियोगी का जोर-शोर से तालियों के साथ स्वागत किया।

रिकॉर्ड वेस्ली ने 1 मिनट 21 सेकंड में बनाया रिकॉर्ड वेस्ली मूस ने सबसे आखिर में नाव को खींचा और जैसे ही वो आए दर्शक उत्साहित होकर चिल्लाने लगे। वेस्ली ने धीरे-धीरे अपने हाथों से पूरी दम लगाकर 119 टन की नाव को खींचना शुरू किया तो नाव में बैठे 130 से ज्यादा यात्री भी चीयर करके उनका उत्साह बढ़ाने लगे। जैसे-जैसे वेस्ली ने नाव को आगे खींचा, दर्शकों का उत्साह बढ़ता गया और उन्होंने कुल 1 मिनट 21 सेकंड में इसे 65 फीट तक खींचकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

समय वेस्ली के पास नहीं था कि तैयारी के लिए बिल्कुल समय वेस्ली को जब ये पता चला कि उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बताया कि ये 8 हफ्ते में उनकी चौथी प्रतियोगिता थी और उनके पास इसकी तैयारी करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उन्होंने बस अपनी पूरी ताकत के साथ रस्सी को खींचा। उन्होंने कहा कि कनाडा के खिलाड़ी अपने हाथों की शानदार पकड़ और ताकत के लिए जाने जाते हैं और वो इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते थे।