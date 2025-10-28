ऑस्ट्रियाई व्यक्ति ने नदी में लगातार 8 घंटे की सर्फिंग, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड 

सर्फिंग एक एडवेंचर गतिविधि है, जिसके लिए पेशेवर प्रशिक्षण और जज्बे की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बोर्ड पर खड़े होकर लहरों पर सवारी करना शामिल होता है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आम तौर पर लोग कुछ घंटे सर्फिंग करते हैं, क्योंकि इसमें खतरा भी होता है। हालांकि, एक ऑस्ट्रियाई व्यक्ति ने 8 घंटे तक लगातार सर्फिंग करके नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिकॉर्ड मानव निर्मित लहर पर की सर्फिंग यह हैरतअंगेज कारनामा करने वाले व्यक्ति का नाम मैक्सिमिलियन न्यूबॉक है। वह पिछले महीने ऑस्ट्रिया के एबेनेसी में रिवरवेव पर सर्फिंग करते नजर आए थे। यह एक सालभर चलने वाली मानव निर्मित लहर है, जो पास की अल्पाइन नदियों की धाराओं से बनाई जाती है। न्यूबॉक ने इस लहर पर 8 घंटे 5 मिनट और 44 सेकंड तक सर्फिंग की और 'लहर पर सबसे देर तक सर्फिंग करने (पुरुष)' का खिताब जीत लिया।

प्रयास सूरज निकलने से पहले सर्फिंग बोर्ड पर सवार हो गए थे न्यूबॉक रेड बुल ने इस रिकॉर्ड प्रयास में न्यूबॉक का समर्थन किया था। वह सर्फिंग बोर्ड पर इतने स्थिर खड़े थे कि उन्होंने इस दौरान सूप भी पिया। न्यूबॉक ने अपने रिकॉर्ड प्रयास को सुबह शुरू किया था, जब सूरज भी नहीं निकला था। ठंडे तापमान के बावजूद उनका हौंसला कायम रहा और वह सर्फिंग बोर्ड पर खड़े हो गए। घंटों तक वह लहरों पर बोर्ड को सरकाते रहे और बीच-बीच में किनारे पर जा कर गर्म पेय भी लेते रहे।

परेशानियां रिकॉर्ड के दौरान न्यूबॉक के सामने आईं कई चुनौतियां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 घंटे तक सर्फिंग करना कितना थका देने वाला होगा। लिहाजा, न्यूबॉक थोड़ी-थोड़ी देर में अपनी पीठ को मोड़कर खड़े हो जाते थे। साथ ही वह मसाज गन की मदद से अपने जोड़ों की मालिश भी करते थे। इन सभी परेशानियों को झेलने के बाद भी न्यूबॉक एक बार भी सर्फिंग बोर्ड से नीचे नहीं उतरे थे। 8 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद ही वह किनारे पर लौटे थे।

प्रतिक्रिया रिकॉर्ड बनाने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे न्यूबॉक जैसे ही न्यूबॉक किनारे पर पहुंचे और सर्फिंग बोर्ड से उतरे, वह खुशी से झूमने और चिल्लाने लगे। इसके बाद उन्होंने उन सभी लोगों से हाथ मिलाए, जो उनका हौंसला बढ़ाने के लिए आए थे। लोगों ने न्यूबॉक को गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने की बधाई भी दी। बता दें कि उन्होंने गैरी सावेद्रा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 3 घंटे 55 मिनट और 2 सेकंड तक सर्फिंग की थी।