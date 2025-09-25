नशा छुड़ाने के लिए भर्ती था मरीज, चम्मच-टूथब्रश और पेन निगलने का आदी बन गया

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति को नशे की आदत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया था, लेकिन वह स्टील के चम्मच निगलने का आदी हो गया। पेट में असहनीय दर्द होने की शिकायत पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अल्ट्रासाउंट जांच में उसके पेट में चम्मच और टूथब्रश देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। व्यक्ति का ऑपरेशन कर चीजें निकाल दी गई हैं।

घटना गुस्से में चबा गया चम्मच और टूथब्रश बुलंदशहर का रहने वाला सचिन शराब का काफी आदी थी। परिवार के समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसे घरवाले गाजियाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ आए। सचिन इस बात से काफी गुस्से में था। उसने केंद्र में 1 महीने रहने के दौरान स्टील और प्लास्टिक के चम्मच, पेन और टूथब्रश निगलना शुरू कर दिया। जब उसे पेट में असहनीय दर्द, उल्टी और कमजोरी महसूस हुई तो परिजनों को सूचित किया गया। वे उसे हापुड़ ले आए।

जांच अल्ट्रासाउंट और एक्सरे में धातु का सामान देखकर होश उड़े परिजनों ने सचिन को 17 सितंबर को हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराया। जांच रिपोर्ट में पेट के अंदर धातु और प्लास्टिक की चीजें देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। डॉक्टरों ने पहले मरीजों को इंडोस्कोपी के जरिए उसे निकालने के लिए मेरठ भेजा था, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसके बाद उसका पिछले सप्ताह हापुड़ में ऑपरेशन किया गया।

ऑपरेशन पेट से निकाली गई स्टील की 29 चम्मच अस्पताल के डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि ऑपरेशन में 5 लोगों की टीम शामिल थी। करीब 5 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद सचिन के पेट से स्टील के 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और दो नुकीले पेन समेत 50 चीजों को बाहर निकाला गया है। डॉक्टरों ने सचिन को 23 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया है। बता दें कि ऐसा ही मामला जनवरी में अंबेडकरनगर में सामने आया था, जहां युवक ने नट-बोल्ट निगल लिया था।

बयान मरीज सचिन ने क्या कहा? सचिन ने मीडिया को बताया कि उसके परिवार ने नशा मुक्ति केंद्र भेजकर उसको धोखा दिया था। घरवाले कह रहे थे कि वे दवा खिलाकर वापस लाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया, जिससे गुस्से में आकर उसने चम्मच और ब्रश को तोड़-तोड़कर खाना शुरू कर दिया। सचिन ने बताया कि केंद्र में स्टूल, चम्मच, कटोरी और टूथब्रश देते हैं, जो वह बाथरूम में पानी के साथ निगलता था। उसने केंद्र में गलत व्यवहार होने का भी आरोप लगाया।