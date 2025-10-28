चेरनोबिल में मिले कुत्तों के नीले रंग ने सभी को किया हैरान, वीडियो वायरल 

चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास चमकीले नीले बालों वाले आवारा कुत्तों के एक वायरल वीडियो ने वैज्ञानिकों और सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है। चेरनोबिल में आवारा जानवरों की देखभाल करने वाले समूह की ओर से शेयर की गई इस वीडियो क्लिप को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसने 1986 की परमाणु आपदा के विचित्र परिणामों के बारे में वैश्विक जिज्ञासा को फिर से जगा दिया है।

खोज कैसे लगा इन कुत्तों का पता? वायरल वीडियो को लेकर कुत्तों की देखभाल करने वाले संगठन ने कहा कि नसबंदी अभियान के दौरान उन्हें ये कुत्ते अचानक दिखाई दिए। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "हमें 3 कुत्ते मिले जो पूरी तरह से नीले रंग के थे। हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।" स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यही कुत्ते एक सप्ताह पहले तक सामान्य दिख रहे थे, जिससे रहस्य और गहरा गया।

ट्विटर पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैला वीडियो The Daily Mail reports that blue dogs have been spotted in Chernobyl.



Volunteers from the group Dogs of Chernobyl say the animals looked normal just a week ago and suspect exposure to some kind of chemical. Despite the colour, the dogs apparently appear healthy and energetic. pic.twitter.com/gp5HMqmFE9 — Brian McDonald (@27khv) October 28, 2025

संदेह वीडियो नकली होने का संदेह सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वन्यजीव वीडियो की बाढ़ आने के बाद कई यूजर्स ने इस क्लिप की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। चेरनोबिल के कुत्तों की टीम का कहना है कि यह फुटेज असली है। NGO ने स्पष्ट किया, "हम कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा क्यों हुआ। संभवतः, वे किसी रसायन के संपर्क में आ गए थे।"