होम / खबरें / अजब-गजब की खबरें / चेरनोबिल में मिले कुत्तों के नीले रंग ने सभी को किया हैरान, वीडियो वायरल 
चेरनोबिल में मिले कुत्तों के नीले रंग ने सभी को किया हैरान, वीडियो वायरल 
चेरनोबिल में मिले नीले रंग कुत्ते रहस्य बनते जा रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@SuperShane8)

चेरनोबिल में मिले कुत्तों के नीले रंग ने सभी को किया हैरान, वीडियो वायरल 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 28, 2025
03:39 pm
चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास चमकीले नीले बालों वाले आवारा कुत्तों के एक वायरल वीडियो ने वैज्ञानिकों और सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है। चेरनोबिल में आवारा जानवरों की देखभाल करने वाले समूह की ओर से शेयर की गई इस वीडियो क्लिप को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसने 1986 की परमाणु आपदा के विचित्र परिणामों के बारे में वैश्विक जिज्ञासा को फिर से जगा दिया है।

कैसे लगा इन कुत्तों का पता?

वायरल वीडियो को लेकर कुत्तों की देखभाल करने वाले संगठन ने कहा कि नसबंदी अभियान के दौरान उन्हें ये कुत्ते अचानक दिखाई दिए। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "हमें 3 कुत्ते मिले जो पूरी तरह से नीले रंग के थे। हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।" स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यही कुत्ते एक सप्ताह पहले तक सामान्य दिख रहे थे, जिससे रहस्य और गहरा गया।

सोशल मीडिया पर तेजी से फैला वीडियो

वीडियो नकली होने का संदेह

सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वन्यजीव वीडियो की बाढ़ आने के बाद कई यूजर्स ने इस क्लिप की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। चेरनोबिल के कुत्तों की टीम का कहना है कि यह फुटेज असली है। NGO ने स्पष्ट किया, "हम कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा क्यों हुआ। संभवतः, वे किसी रसायन के संपर्क में आ गए थे।"

विशेषज्ञों ने किया यह दावा 

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह चटक नीला रंग आनुवंशिक होने की संभावना नहीं है। उन्हें संदेह है कि रासायनिक संपर्क- संभवतः कोबाल्ट, कॉपर सल्फेट या अन्य औद्योगिक अपशिष्ट के कारण कुत्तों के बालों पर दाग लगे होंगे। इसी तरह के यौगिक दूषित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने पर चटक रंग उत्पन्न करते हैं। जब तक जानवरों को पकड़कर उनका परीक्षण नहीं किया जाता, तब तक यह रहस्य अनसुलझा ही रहेगा।