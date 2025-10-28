अमेरिकी रैपर एमिनेम के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, उनके हस्ताक्षरित पोस्टर की हो रही है नीलामी

अमेरिकी रैपर और गीतकार एमिनेम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया में उनके लाखों प्रशंसक हैं, जिन्होनें उन्हें अब तक के सबसे लोकप्रिय संगीत कलाकारों की सूची में शीर्ष पर जगह दिलाई है। उनके प्रशंसक उनसे जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और लाखों-करोड़ों रुपये तक खर्च कर देते हैं। इसी कड़ी में अब एमिनेम का एक पोस्टर नीलाम किया जा रहा है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

नीलामी कब और कहां होने वाली है नीलामी? एमिनेम का यह सीमित संस्करण वाला पोस्टर साल 2012 में बनाया गया था। इसकी नीलामी का आयोजन गोल्डीन एक्शन्स नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। यह '2025 शरद ऋतु संगीत यादगार वस्तुओं की नीलामी' का हिस्सा रहने वाला है। प्रशंसक नीलामीघर की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर 11 दिसंबर शाम 7 बजे तक ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। इसकी बोली 48 हजार रुपये तक पहुंची है, जो आखरी दिन तक बढ़ती ही जाएगी।

पोस्टर क्या है इस पोस्टर की खासियत? एमिनेम के इस प्रतिष्ठित पोस्टर को माइक सपुटो ने डिजाइन किया था, जो इस कलाकार के कई एल्बम कवर बना चुके हैं। पोस्टर में एमिनेम रात के समय किसी सुनसान जगह पर गाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे से एक विस्फोट होता दिखाई दे रहा है, जो हिप हॉप जगत पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। यह पोस्टर 22.5x28.5 इंच के फ्रेम में लगा हुआ है और इस पर एमिनेम के ब्रांड का लोगो भी छपा हुआ है।

हस्ताक्षर एमिनेम के हस्ताक्षर ने पोस्टर को बना दिया और कीमती यह पोस्टर और भी कीमती इसलिए हो जाता है, क्योंकि इस पर एमिनेम ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने सफेद स्याही वाले पेन से पोस्टर पर हस्ताक्षर किया है, जो अब भी स्पष्ट दिखता है। इसके साथ एक प्रामाणिकता प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा। यह खास पोस्टर एमिनेम की विस्फोटक छवि को बखूबी व्यक्त करता है और 2010 के दशक की शुरुआत में उनकी शानदार वापसी को भी दर्शाता है।