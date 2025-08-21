देश के इस रेस्टोरेंट में कचरे के बदले मिलता है स्वादिष्ट खाना

साल 2022 में सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक पर रोक लगा दी गई क्योंकि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए साल 2019 में छत्तीसगढ़ के शहर अंबिकापुर में एक अनोखा कैफे खोला गया। इस रेस्टोरेंट में लोगों को पैसे नहीं, बल्कि प्लास्टिक के कचरे के बदले में पेट भर खाना मिलता है। आइए रेस्टोरेंट के बारे में जानें।

कैफे अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है ये कैफे इस अनोखे रेस्टोरेंट का नाम 'गार्बेज कैफे' है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और भूख की समस्या को दूर करना है। यह कैफे अंबिकापुर नगर निगम (AMC) द्वारा संचालित है और इस कैफे को चलाने वाले विनोद कुमार पटेल ने बताया, "यहां एक किलो प्लास्टिक के कचरे के बदले चावल, दो सब्जियां, दाल, रोटी, सलाद और अचार वाली थाली मिलती है, जबकि आधा किलो प्लास्टिक के कचरे के बदले समोसा या वड़ा पाव जैसे स्नैक्स मिलते हैं।"

बयान इस कैफे से सुधरी कई लोगों की जिंदगी- रश्मि एक स्थानीय महिला रश्मि मंडल ने बताया कि वह हर सुबह प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करती है और गार्बेज कैफे जाकर उसके बदले खाना खाती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं यह काम सालों से कर रही हूं, लेकिन पहले मुझे प्लास्टिक स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं को सिर्फ 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचनी पड़ती थीं, जिससे मुश्किल से ही मेरा गुजारा होता था। हालांकि, अब स्थिति बदल गई है और मैं अपने परिवार के साथ आराम से खाना खा पाती हूं।"