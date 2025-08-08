मोबाइल उठाने के लिए व्यक्ति ने समुद्र में लगा दी छलांग, 4 घंटे बाद बची जान
क्या है खबर?
नशा करने के बाद लोग होशों-हवास खो बैठते हैं और अजीबो-गरीब हरकतें करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ जापान में हुआ, जहां शराब पीने के बाद एक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल, इस व्यक्ति ने अपना मोबाइल फोन बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी थी। इसके बाद वह 4 घंटे तक समुद्र में पीठ के बल फ्लोट करता रहा। बड़ी ही मुश्किल से लोग उसकी जान बचाने में कामयाब हो सके थे।
मामला
तस्वीर खींचने के चक्कर में गिरा था फोन
यह घटना 27 जुलाई की है, जब ओकायामा प्रान्त के कुराशिकी का रहने वाला 27 वर्षीय व्यक्ति पोर्ट ब्रिज पर टहलते हुए शराब पी रहा था। आधी रात का समय हो चुका था और वह ब्रिज से दिखने वाले अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करना चाहता था। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला, वह हाथों से फिसलकर सीधा समुद्र में जा गिरा। वह शराब के नशे में इतना धुत था कि मोबाइल वापस पाने के लिए समुद्र में कूद गया।
बचाव
4 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद बची जान
समुद्र में कूदते ही व्यक्ति को गलती का अहसास हुआ और उसने जान बचाने की कोशिश की। हालांकि, वह इतना नशे में था कि वह तैर न सका और पीठ के बल फ्लोट करता रहा। व्यक्ति की परेशानी साढ़े 4 घंटे बाद खत्म हुई, जब तटरक्षक बल को मिजुशिमा बंदरगाह के चालक दल के सदस्यों से आपातकालीन फोन आया। चालक दल ने चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं और एक मीटर की दूरी पर किसी को फ्लोट करते हुए देखा था।
इलाज
तैरने में क्यों असमर्थ रहा व्यक्ति?
बचाव दल ने पुलिस और तटरक्षक बल को फोन करने के बाद बचाव कार्य में सहायता के लिए लाइफबॉय का सहारा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 5 बजे व्यक्ति को बचाया जा सका और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 4 घंटे से ज्यादा समय तक पानी में रहने के बावजूद, वह होश में था। इलाज के बाद व्यक्ति ने बताया, "मैं पहले तैरकर किनारे पर वापस जाना चाहता था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था।"
बचावकर्मी
इतनी कठिन परिस्थिति में भी बनाए रखा साहस
एक बचावकर्मी ने इस विचित्र घटना के बारे में कहा, "नशे में समुद्र में कूदना अत्यंत खतरनाक स्थिति थी, विशेषकर नदी के मुहाने पर खतरनाक धाराओं को देखते हुए।" हालांकि, व्यक्ति इस कठिन परिस्थिति में भी घबराया नहीं और न ही उसने अपने शरीर को थकने दिया। वह शांति से अपनी पीठ के बल फ्लोट करता रहा, ताकि वह डूब न जाए। व्यक्ति के साहस और हार न मानने की क्षमता ने ही उसे जीवित रखा।
प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसपर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं तो कुछ उसके साहस की सराहना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, "इससे साबित होता है कि शराब एक जादुई चीज है। अगर वह शराब नहीं पी रहा होता, तो शायद यह चमत्कार नहीं होता।" वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में कहा, "आखिर में उसका फोन मिला या नहीं?"