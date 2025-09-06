नीले रंग के बेशकीमती हीरे की होगी नीलाम, 200 करोड़ रुपये है अनुमानित कीमत 

हीरा सबसे कीमती रत्न होता है, जिसकी कीमत आम तौर पर भी ज्यादा ही होती है। हालांकि, अगर वह नीले रंग का हो और शुद्ध हो तो बात ही निराली है। ऐसा ही एक हीरा अब नीलामी के लिए उपलब्ध होने वाला है। यह एक अंगूठी से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका की बागवानी विशेषज्ञ बनी मेलन का हुआ करता था। इस दुर्लभ और बेशकीमती हीरे की अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

नीलामी कब और कहां होगी इसकी नीलामी? इस खास हीरे का नाम 'मेलन ब्लू' है, जो उसके खूबसूरत रंग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इसे क्रिस्टीज नामक नीलामीघर द्वारा नीलाम करवाया जाएगा। यह जिनेवा के 'मैग्निफिकेंट ज्वेल्स इवेंट' का हिस्सा रहेगा और 11 नवंबर को बेचा जाएगा। यह हीरा 9.51 कैरेट का है, जो इसे और भी खास बना देता है। नीलामीघर को उम्मीद है कि इस दुर्लभ हीरे की कीमत 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये के बीच लग सकती है।

हीरा 2014 के बाद अब सामने आया है यह हीरा वर्तमान में यह हीरा एक अंगूठी में जड़ा हुआ है। हालांकि, जब यह मेलन के पास था तब एक सुंदर-से हार में लगा हुआ था। इसे आखरी बार 2014 में न्यूयॉर्क में देखा गया था, जब यह पहली बार नीलाम हुआ था। इसकी नीलामी की बात की जाए तो उसका आयोजन जिनेवा स्थित 'फोर सीजन्स होटल डेस बर्गेस' में किया जाएगा। इस होटल में 7 नवंबर से नीलामी का हिस्सा रहने वाले सभी रत्न प्रदर्शित किए जाएंगे।

मांग पिछले कुछ सालों से चलन में हैं रंगीन हीरे चोरोन ग्रुप और फैंसी कलर रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नेचुरल डायमंड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सामने आया कि पिछले 20 सालों में रंगीन हीरों की कीमत 205 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि रंगीन हीरों की लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है। इनमें से नीले हीरे सबसे ज्यादा प्रचिलित हैं, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसीलिए, 'मेडिटेरेनियन ब्लू' हीरा मई में 189 करोड़ रुपये में बिका था।