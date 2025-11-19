करोड़ों साल पहले की गई थी पहली किस, जानिए कौन था इसमें शामिल

अक्सर लोग अपने बच्चे, पार्टनर या पालतू जानवर के प्रति प्यार और स्नेह दिखाने के लिए उन्हें किस करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार लिप किस कब किया गया था? शायद आपको इसका जवाब न मालूम हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस सवाल से पर्दा उठा दिया है। इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया का सबसे पहला लिप किस 2.1 करोड़ साल पहले हुआ था।

अध्ययन वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली लिप किस को लेकर किया अध्ययन वैज्ञानिकों ने लिप किस को लेकर अध्ययन इसलिए किया क्योंकि यह एक विकासवादी पहेली जैसा सवाल है, जिसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, जबकि यह न केवल कई मानव समाजों में, बल्कि पूरे पशु जगत में प्यार जताने का तरीका है। जब वैज्ञानिकों को जानवरों के किस को लेकर प्रमाण मिले तो उन्होंने एक मानव वंशवृक्ष बनाया ताकि यह पता लगाया जा सके कि लिप किस का विकास असल में कब हुआ था।

तरीका वैज्ञानिकों ने इस तरह से किया अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की विकासवादी जीवविज्ञानी और प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर मटिल्डा ब्रिंडल ने बताया, "इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य, चिंपैंजी और बोनोबो सभी किस करते हैं, जिससे हमने अनुमान लगाया कि शायद उनके सबसे पहले पूर्वज भी किस करते होंगे।" डॉक्टर मटिल्डा ने आगे बताया कि इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने भेडियों, प्रेयरी कुत्तों, ध्रुवीय भाली और यहां तक कि अल्बाट्रॉस में भी किस को लेकर प्रमाण पाया, फिर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान वानरों पर केंद्रित किया।

विलुप्त मानव प्रजाति लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे निएंडरथल इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए निएंडरथल भी किस करते थे। बता दें कि निएंडरथल हमारे सबसे करीबी प्राचीन मानव रिश्तेदार थे, जो थोड़े बंदर और थोड़े इंसान की तरह दिखते थे। निएंडरथल DNA पर पहले किए गए एक अध्ययन से भी यह पता चला है कि आधुनिक मानव और निएंडरथल एक मौखिक सूक्ष्म जीव साझा करते थे, जो एक प्रकार बैक्टीरिया होता है और हमारी लार में पाया जाता है।