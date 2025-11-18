भारत में शादियों के दौरान निभाए जाने वाले सबसे विचित्र रिवाज, जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत में शादियां किसी भव्य कार्निवल से कम नहीं होती हैं, जिनका जश्न हफ्तों तक चलता है। यहां संगीत, हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल और रिसेप्शन जैसे तमाम समारोह होते हैं, जिनके अपने रिवाज होते हैं। हालांकि, हमारे देश की शादियों के दौरान कुछ बेहद विचित्र रस्में भी निभाई जाती हैं, जिनके बारे में सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। आइए आज ऐसे ही 5 अजीबो-गरीब रिवाजों के बारे में जानते हैं।

#1 दूल्हे के कपड़े फाड़ना शादी के दिन दूल्हा सज-धज कर बारात लाता है। ऐसे में क्या हो अगर मंडप पर उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सिंधी शादियों का रिवाज है। इसे 'सांथ' कहा जाता है, जिसके दौरान दूल्हे के दाहिने पैर में जूता पहनाया जाता है और सिर पर तेल लगाया जाता है। वह अपने दाहिने पैर से मटके को फोड़ता है, जिसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कहते हैं इससे भाग्य अच्छा होता है।

#2 बारात पर टमाटर फेकना शादियों में बारातियों का स्वागत फूलों की माला पहनाकर करते हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश के एक छोटे-से गांव में बेहद विचित्र तरीके से बारात का स्वागत किया जाता है। दरअसल, कानपुर के पास स्थित सारसौल में लड़की वाले लड़के वालों पर टमाटर फेंकते हैं। इसके साथ-साथ वे बारातियों को गालियां भी देते हैं। यहां के लोगों का मानना है कि इस तरह गड़बड़ी से शुरू होने वाला रिश्ता आगे चलकर सफल होता है। इससे दूल्हा-दुल्हन के बीच प्यार बढ़ता है।

#3 एक महिला का 2 भाइयों से शादी करना हाल ही में बहुपति प्रथा का एक मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश को चौका दिया। यह हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय का रिवाज है, जिसे जोड़ीदारा कहते हैं। इसमें एक महिला एक ही घर के 2 या उससे ज्यादा भाइयों से शादी करती है। कहते हैं कि इस प्रथा का मकसद पैतृक भूमि और पारिवारिक एकता को बनाए रखना है। पत्नी अपना समय सभी पतियों के बीच बांटती है और बड़े भाई को कानूनी पति माना जाता है।

#4 कुत्ते से शादी करना भारत में कुछ आदिवासी समुदायों में कुत्ते से विवाह करने की प्रथा होती है। जी हां, इसमें मांगलिक लड़के या लड़की की शादी किसी कुत्ते से करवा दी जाती है। ये प्रतीकात्मक शादियां होती हैं, जिन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा कुत्ते में चली जाती है। इसके बाद लड़के या लड़की की इंसानों से शादी करा दी जाती है।