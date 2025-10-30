LOADING...
होम / खबरें / अजब-गजब की खबरें / फ्रांस: इंजीनियर ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए किया ये अनोखा काम         
फ्रांस: इंजीनियर ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए किया ये अनोखा काम         
इंजीनियर ने शादी के सूट से इक्ट्ठा किया शादी खर्च

फ्रांस: इंजीनियर ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए किया ये अनोखा काम         

लेखन अंजली
Oct 30, 2025
08:09 pm
क्या है खबर?

शादियों में अक्सर अच्छा-खासा खर्च हो जाता है, जिसके लिए लोग तरह-तरह से इंतजाम करते हैं। कोई कर्ज लेता है तो कोई अपने निवेश को बेच देता है। लेकिन फ्रांस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सेल्समैन डेगोबर्ट रेनॉफ ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया, जो अपने आप में अनोखा है। उसने अपने शादी के सूट पर कंपनियों का विज्ञापन दिखाकर शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए और इसमें कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई।

#1

रेनॉफ ने जुलाई में किया था विज्ञापन स्लॉट बेचने का ऐलान 

रेनॉफ ने जुलाई में ऐलान किया था कि वो अपनी शादी के खर्च के लिए अपनी शादी के सूट पर विज्ञापन के स्लॉट बेच रहे हैं। इसके बाद रेनॉफ ने एक दर्जी से मिले और उससे अपने सूट को इस तरीके से डिजाइन करने को कहा कि उस पर विज्ञापन दिखाए जा सकें। दर्जी ने सूट पर पैच बना दिए, जिस पर अंत में कंपनियों के विज्ञापन लगाए गए।

#2

26 कंपनियों ने दिखाई विज्ञापन देने में दिलचस्पी

रेनॉफ की इस योजना में कुल 26 कंपनियों में दिलचस्पी दिखाई। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सॉफ्टवेयर समेत कई सेक्टर की कंपनियां शामिल थीं। रेनॉफ जिस कंपनी में काम करते हैं, कॉम्पएआई, उसने भी इस योजना में दिलचस्पी दिखाई। इन सारी कंपनियों ने रेनॉफ के सूट पर विज्ञापन के लिए पैसे दिए और अपनी शादी में रेनॉफ ने इन कंपनियों के लोगो अपने सूट पर दिखाकर इनका प्रचार किया।

#3

हर पैच पर लगाया गया अलग-अलग कंपनी का लोगो

रेनॉफ से पहले भी लोग अपने निजी कार्यक्रमों को ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन रेनॉफ ने जिस स्तर पर जाकर ये किया और इस पर जितना ध्यान दिया गया, वो उन्हें सबसे अलग बनाता है। सूट का हर पैच पर अलग-अलग कंपनियों के लोगो लगाए गए, जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे। ऐसा करके रेनॉफ ने अपनी शादी का खर्च भी निकाल लिया और कंपनियों का विज्ञापन भी हो गया।

#4

रेनॉफ को हुआ था स्टार्टअप में घाटा

रेनॉफ खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताते हैं, जिन्होंने बाद में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप को उन्होंने 5 साल दिए और लगभग 88 लाख रुपये खर्च कर दिए, लेकिन ये चला नहीं और उन्हें घाटा हो गया। इसी कारण रेनॉफ ने अपनी शादी के लिए अपने सूट पर कंपनियों का विज्ञापन किया। उनका ये आइडिया लोगों को भी पसंद आया। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, 'तुम पागल आदमी हो! मुझे ये बहुत पसंद आया।'