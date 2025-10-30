फ्रांस: इंजीनियर ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए किया ये अनोखा काम         

शादियों में अक्सर अच्छा-खासा खर्च हो जाता है, जिसके लिए लोग तरह-तरह से इंतजाम करते हैं। कोई कर्ज लेता है तो कोई अपने निवेश को बेच देता है। लेकिन फ्रांस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सेल्समैन डेगोबर्ट रेनॉफ ने अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया, जो अपने आप में अनोखा है। उसने अपने शादी के सूट पर कंपनियों का विज्ञापन दिखाकर शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए और इसमें कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई।

#1 रेनॉफ ने जुलाई में किया था विज्ञापन स्लॉट बेचने का ऐलान रेनॉफ ने जुलाई में ऐलान किया था कि वो अपनी शादी के खर्च के लिए अपनी शादी के सूट पर विज्ञापन के स्लॉट बेच रहे हैं। इसके बाद रेनॉफ ने एक दर्जी से मिले और उससे अपने सूट को इस तरीके से डिजाइन करने को कहा कि उस पर विज्ञापन दिखाए जा सकें। दर्जी ने सूट पर पैच बना दिए, जिस पर अंत में कंपनियों के विज्ञापन लगाए गए।

#2 26 कंपनियों ने दिखाई विज्ञापन देने में दिलचस्पी रेनॉफ की इस योजना में कुल 26 कंपनियों में दिलचस्पी दिखाई। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सॉफ्टवेयर समेत कई सेक्टर की कंपनियां शामिल थीं। रेनॉफ जिस कंपनी में काम करते हैं, कॉम्पएआई, उसने भी इस योजना में दिलचस्पी दिखाई। इन सारी कंपनियों ने रेनॉफ के सूट पर विज्ञापन के लिए पैसे दिए और अपनी शादी में रेनॉफ ने इन कंपनियों के लोगो अपने सूट पर दिखाकर इनका प्रचार किया।

#3 हर पैच पर लगाया गया अलग-अलग कंपनी का लोगो रेनॉफ से पहले भी लोग अपने निजी कार्यक्रमों को ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन रेनॉफ ने जिस स्तर पर जाकर ये किया और इस पर जितना ध्यान दिया गया, वो उन्हें सबसे अलग बनाता है। सूट का हर पैच पर अलग-अलग कंपनियों के लोगो लगाए गए, जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे। ऐसा करके रेनॉफ ने अपनी शादी का खर्च भी निकाल लिया और कंपनियों का विज्ञापन भी हो गया।