टेलर स्विफ्ट ने लियाम पेन को लिखा था एक भावुक पत्र, जल्द होगी उसकी नीलामी 

टेलर स्विफ्ट और लियाम पेन अमेरिकी संगीत जगत के ऐसे 2 नाम हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। टेलर के गीतों पर दुनियाभर के लोग थिरकते हैं और वह सबसे सफल महिला गायक कहलाती हैं। लियाम 16 अक्टूबर, 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। अब टेलर का एक भावुक करने वाला पत्र नीलाम होने वाला है, जो उन्होंने लियाम के लिए लिखा था।

नीलामी कब होने वाली है पत्र की नीलामी? इस खास पत्र की नीलामी का आयोजन ओमेगा नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, यह पत्र 2 दिसंबर को नीलामी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ओमेगा नीलामीघर को उम्मीद है कि यह 5 लाख से लेकर 11 लाख रुपये के बीच बिक सकता है। जो व्यक्ति इस पत्र को खरीदेगा, उसे इसके साथ-साथ इसका नैशविले टेनेसी मुद्रित लिफाफा और 'टी' वाली मोम सील भी दी जाएगी।

पत्र 8 साल पहले लिखा गया था यह पत्र 2017 में कैपिटल के जिंगल बेल बॉल में लियाम ने परफॉर्म किया था। यह 'वन डायरेक्शन' के खत्म होने के बाद बतौर एकल कलाकार उनके करियर की शुरुआत थी। इसी के चलते टेलर ने उनके लिए पत्र लिखा था, जिसके जरिए वह उनका हौंसला बढ़ाना चाहती थीं। टेलर ने इसे 12 जनवरी, 2017 को लिखा था और अब 8 साल बाद इसे नीलाम किया जा रहा है। लियाम ने यह पत्र अपने एक करीबी सहयोगी को उपहार में दिया था।

संदेश टेलर ने पत्र में क्या लिखा था? टेलर ने जो पत्र लियाम के लिए लिखा था, वह वाकई भावुक करने वाला है। इसे पढ़कर लियाम भी बहुत खुश हुए थे। इसमें लिखा गया था, "लियाम, बहुत दिन हो गए मिले हुए। मैं आपके लिए बहुत उत्साहित हूं, आप कमाल कर रहे हो। मुझे 'बेडरूम फ्लोर' गाना बहुत पसंद आया।" उन्होंने आगे लिखा, "आपको दूर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा आपका उत्साह बढ़ाती रहूंगी। आज रात के लिए शुभकामनाएं।"

प्रतिक्रिया लियाम ने कहा था टेलर को शुक्रिया इस पत्र का जो लिफाफा है, उस पर टेलर ने सुंदर लिखावट में 'लियाम' लिखा था। पत्र टेलर ने पहले लिखा था, लेकिन लंदन में 'जिंगल बेल बॉल' की रात को लियाम को दिया था। इसके साथ उन्होंने लियाम को एक गिफ्ट हैंपर भी भेंट किया था। उस समय लियाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "टेलर ने मुझे रेपुटेशन गियर वाला प्यारा-सा हैंपर भेजा था। अगर उन्होंने पत्र खुद लिखा है तो उनकी लिखावट बहुत अच्छी है।"