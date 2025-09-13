अंतरिक्ष यात्रा पर गए एक डॉलर वाले 7 सिक्के हुए नीलाम, करोड़ों में लगी बोली 

सोने के सिक्कों की कीमत वैसे भी लाखों में होती है। हालांकि, क्या हो अगर वे अंतरिक्ष की यात्रा करके आए हों? जी हां, अमेरिका में ऐसे ही सिक्कों की नीलामी करवाई गई, जिन्हें कभी अंतरिक्ष भेजा गया था। ये एक डॉलर के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 7 है। ये सभी सोने के बने हुए हैं और बीते दिन नीलामी में बेचे गए हैं। इनकी कीमत करोड़ों में लगी है, जिससे पता चलता है कि ये वाकई बहुमूल्य थे।

सिक्के 1999 में अंतरिक्ष की यात्रा कर लौटे थे ये सिक्के इन सिक्कों को '2000-W सैकागाविया डॉलर' के नाम से जाना जाता है। इन पर 1990 के दशक के अंत में 22 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई थी। जुलाई 1999 में इन्हें अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में सवार करके लगभग 20 लाख मील तक का सफर तय करवाया गया था। इसके बाद इन्हें फोर्ट नॉक्स बुलियन डिपोजिटरी में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि, यह पहली बार था जब इन सिक्कों को नीलामी के लिए उपलब्ध करवाया गया था।

नीलामी इन सिक्कों की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश इन सिक्कों की नीलामी ऑनलाइन करवाई गई थी, जो सफल भी रही। नीलामी का आयोजन 'स्टैक्स एंड बोवर्स' नाम के नीलामीघर ने करवाया था। इनकी कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपये के बीच लगी है। नीलामी घर ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "लॉट 10006 और 10007, 4 करोड़ से ज्यादा की आश्चर्यजनक कीमत पर बिके और कई श्रेणियों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए।" अब ये नीलामी में बिकने वाले सबसे मूल्यवान सिक्कों में शुमार हो गए हैं।

मूल्य आखिर क्या है इन सिक्कों की खासियत? प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस (PCGS) के अनुसार, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले इन सैकागाविया डॉलर को शीर्ष 100 आधुनिक सिक्कों में 5वां स्थान दिया गया है। ये 2000 से 2008 के बीच जारी किए गए सबसे कीमती सोने के सिक्के माने जाते थे। ये सिक्के इसलिए भी खास हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार एक महिला द्वारा चलाए गए शटल में रखकर अंतरिक्ष ले जाया गया था। प्रारंभिक उत्पादन में 22 कैरेट सोने के कुल 39 सिक्के बनाए गए थे।

विवरण सिक्कों पर छपी है 'सैकागाविया' की तस्वीर 39 में से केवल 12 सिक्कों को अंतरिक्ष भेजने के लिए चुना गया था। इनमें से कुल 7 सिक्कों को नीलामी के लिए उपलब्ध करवाया गया था। बचे हुए 5 सिक्कों को संग्रहित किया जाएगा। 2000 के दशक की शुरुआत में सैकागाविया डॉलर के सिक्कों को इस्तेमाल किया जाता था, जिनपर सैकागाविया का चित्र छपा होता था। सैकागाविया एक युवा महिला थीं, जिन्होंने 1804-1806 के ऐतिहासिक लुईस और क्लार्क अभियान में सहायता की थी।