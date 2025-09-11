आइस हॉकी खिलाड़ियों ने लगातार 10 दिन खेलकर कैंसर अनुसंधान के लिए जुटाए करोड़ों रुपये 

कनाडा में आइस हॉकी खिलाड़ियों ने अपने खेल के प्रति जुनून को एक विश्व रिकॉर्ड में बदला दिया और इससे उन्होंने कैंसर अनुसंधान के लिए करोड़ों रुपये तक जुटाए हैं। खिलाड़ियों की तरफ से की गई यह मदद कैंसर अनुसंधान को नई और बेहतर कैंसर रोकथाम विधियों, बीमारी का जल्द पता लगाने के तरीकों और असरदार उपचारों को विकसित करने में सहयोग प्रदान कर सकती है, जिससे कैंसर से लड़ने में प्रगति हो सकती है।

लक्ष्य खिलाड़ियों ने साल 2012 में बनाया था लक्ष्य खिलाड़ियों ने यह रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य साल 2012 निर्धारित किया था, जब उन्हें यह पता चला कि उनके एक दोस्त की बेटी को कैंसर है। इसके बाद खिलाड़ियों ने कैंसर पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने धन जुटाने वाले मैराथन के विचार से प्रेरित होकर एक सीमित बनाई और उसमें 40 से अधिक गैर-पेशेवर खिलाड़ियों को आइस हॉकी खेल में शामिल किया, जिसकी आय अल्बर्टा चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल को बाल चिकित्सा कैंसर अनुसंधान को दी जाने लगी।

मेहनत खिलाड़ियों ने अपने खेलने का समय बढ़ाने के लिए की काफी मेहनत धीरे-धीरे खिलाड़ियों ने कई आइस हॉकी मैच खेले और उन्हें जीतकर कैंसर अनुसंधान के लिए लाखों रुपये में धनराशि जुटाई। इसके बाद खिलाड़ियों ने साल 2014, 2022 और 2024 में आइस हॉकी मैराथन आयोजित की। उनका सर्वश्रेष्ठ साल 2022 था, जब खिलाड़ियों ने बर्फ पर स्केटिंग करते हुए 261 घंटे और 15 सेकंड तक हॉकी खेलते हुए बिताए। समय बितने के साथ खिलाड़ियों ने बर्फ पर स्केटिंग करते हुए हॉकी खेलने का समय बढ़ाया।

प्रतिक्रिया रिकॉर्ड बनाकर काफी खुश हैं आइस हॉकी खिलाड़ी हाल ही में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और 10 दिन लगातार आइस हॉकी खेलकर कैंसर अनुसंधान के लिए करोड़ों रुपये जुटाने के साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। खेल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्थानीय व्यवसायों और स्वयंसेवकों ने काफी मदद की और खिलाड़ियों के खान-पान का पूरा ध्यान रखा। इस रिकॉर्ड को हासिल करके खिलाड़ी बहुत खुश हैं और लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।