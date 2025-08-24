कटे हुए नाखूनों से लेकर अभिनेताओं के बालों तक, ये हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब संग्रह

कुछ लोग घड़ियां जमा करने का शौक रखते हैं तो कुछ को कला संग्रहित करना पसंद होता है। लोग इस शौक को पूरा करने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने से भी नहीं कतराते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें साधारण के बजाय विचित्र चीजें जमा करना पसंद होता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब संग्रहों के बारे में बताएंगे। इनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा।

#1 हॉलीवुड सितारों के बालों का संग्रह लोगों को फिल्म जगत की हस्तियों के जीवन में बहुत दिलचस्पी होती है। हालांकि, एक व्यक्ति की इसी दिलचस्पी के चलते उन्होंने फिल्मी सितारों के बाल इखट्टा करने का फैसला कर लिया था। दरअसल, अमेरिका के जॉन रेजनिकॉफ हॉलीवुड सितारों के बालों को संग्रहित करने का शौक रखते हैं। उनके पास एल्विस प्रेस्ली और मैरिलिन मुनरो जैसे कई कलाकारों के बाल मौजूद हैं। इसके अलावा, उन्होंने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बाल भी संजोकर रखे हैं।

#2 पिज्जा के डिब्बों का संग्रह सभी लोग पिज्जा खाने के बाद उसके डिब्बों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। हालांकि, ब्रुकलिन के रहने वाले स्कॉट वीनर उन्हें अपने घर में सजाकर रखते हैं। 2013 में स्कॉट ने पिज्जा के 595 डिब्बों को संग्रहित करने का विश्व रिकार्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम शामिल कर लिया था। 2008 में इजराइल घूमते समय उन्हें सबसे सुंदर पिज्जा का डिब्बा दिखा था, जिसके बाद ही उन्हें यह संग्रह बनाने की प्रेरणा मिली थी।

#3 कटे हुए नाखूनों का संग्रह नाखून काटने के बाद उन्हें कचरे के डिब्बे में ही फेंका जाता है। हालांकि, क्या हो अगर कोई उन्हें कीमती वस्तु की तरह जमा करने लगे? ऐसा 'अटलांटिक पाथ' नाम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने किया। उनके पास अक्टूबर 2013 तक पैर के 24,999 कटे हुए नाखून जमा हो गए थे। हालांकि, ऐसा शौक के लिए नहीं किया जा रहा। वैज्ञानिकों का यह समूह कैंसर के विकास के कारकों का अध्ययन करने के लिए नाखून जमा करता है।

#4 नाभि से निकली रुई का संग्रह कपड़ों के रेशों, शरीर के बाल और मृत त्वचा कोशिकाओं के कारण पुरुषों की नाभि में रुई जमा हो जाती है। इसे जमा करके किसी को खुशी मिलती होगी यह सोचकर ही अजीब लगता है। दरअसल, ग्राहम बार्कर नाम के व्यक्ति को यह अजीबो-गरीब शौक है। गिनीज बुक के मुताबिक, उनके पास नाभि की रुई का सबसे बड़ा संग्रह है। उन्होंने संग्रह को रंग और बनावट के आधार पर बांटा है। किसी को नहीं पता कि इसकी वजह क्या है।