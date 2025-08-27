एक घोंघे के लिए साथी ढूंढनेे में जुटा है ये देश, जानें ऐसा क्या है खास 

अकेला है मिस्टर खिलाड़ी मिस खिलाड़ी चाहिए...ऐसा हमारा नहीं बल्कि उस देश का कहना है, जो अपने एक घोंघे के लिए किसी साथी की तलाश में है। दरअसल, न्यूजीलैंड में एक दुर्लभ घोंघा खोजा गया है, जिसका खोल बाईं ओर मुड़ा हुआ है और इस कारण उसकी साथी मिलनी मुश्किल हो गई है और उसी की खोज में देश में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो गया है। आइए इस अनोखे अभियान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मामला क्यों दुर्लभ है ये घोंघा? आमतौर पर घोंघो के खोल दाईं ओर होते हैं, लेकिन नेड नामक इस दुर्लभ घोंघे का खोल बाईं ओर मुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि उसके प्रजनन अंग भी उल्टी तरफ हैं। यह मामला दुर्लभ है क्योंकि लगभग 40,000 घोंघों में से एक ऐसा घोंघा मिलता है, वहीं साथी की तलाश इसलिए की जा रही है ताकि नेड पूरी जिंदगी अकेला न रहे और उसका विकास अच्छे हो।

खोज एक महिला को मिला था ये दुर्लभ घोंघा द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोंघा चित्रकार और लेखिका गिजेल क्लार्कसन नाम की एक महिला को अपने बगीचे से मिला है, जब वो सब्जियों के लिए मिट्टी खोद रही थीं। गिजेल ने बताया, "इस घोंघे को देखकर मुझे लगा कुछ अलग है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई क्या। हालांकि, मुझे घोंघा दूसरी प्रजाति का लग रहा था, फिर मैनें जब ध्यान से देखा तो इसका खोल बाईं ओर मुड़ा हुआ था।"

अभियान ऐसे शुरू हुआ घोंघे के लिए साथी ढूंढने का अभियान गिजेल ने तुरंत ही घोंघा के लिए एक एक्वेरियम बनवाया और अपनी खोज के बारे में सोशल मीडिया पर बताया। इसके साथ ही उन्होंने नेड के लिए एक साथी खोजने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के लिए न्यूजीलैंड के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बगीचों और पार्कों में बाईं ओर खोल वाले घोंघे को ढूंढे और उसके मिलते ही गिजेल से संपर्क करें।