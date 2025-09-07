दुनिया की 5 सबसे दुर्लभ और अजीबोगरीब एलर्जी, जिनके बारे में जानकार आपको होगी हैरानी

एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली की कुछ पदार्थों के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोगों को धूल-मिट्टी से तो कुछ को विशेष खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है। हालांकि, क्या हो अगर हम आप से कहें कि कुछ लोगों को धूप जैसी सामान्य चीजों से भी एलर्जी हो सकती है? चुनिंदा लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बेहद हानिरहित और साधारण चीजों से एलर्जी होती है। आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे दुर्लभ और अजीबोगरीब एलर्जी के बारे में बताएंगे।

#1 अपने ही बच्चे से एलर्जी गर्भावस्था हर महिला के जीवन का सबसे अहम पड़ाव होती है, जिसे किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। इस दौरान कई परेशानियां होती हैं, लेकिन जब बच्चा मां की गोद में आता है तो वह हर दर्द भूल जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मां को अपने गर्भ में रहने वाले बच्चे से ही एलर्जी होती है। इस स्थिति को 'पेम्फिगॉइड गेस्टियोनिस' कहते हैं, जिसके दौरान मां के पेट पर छाले हो जाते हैं।

#2 धूप से एलर्जी सूरज की रोशनी से हमें विटामिन-D मिलता है, जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें धूप से ही एलर्जी होती है। ऐसे लोगों का दिन के वक्त घर से निकलना मुश्किल होता है और वे धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन लोगों की त्वचा इतनी संवेदनशील होती है कि उस पर धूप पड़ते ही चकत्ते निकल आते हैं। इस स्थिति से जूझने वाले लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं।

#3 पानी से एलर्जी हमें जीवित रहने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी को पानी से भी एलर्जी हो सकती है, लेकिन यह सच है। इसे 'एक्वाजेनिक पित्ती' कहते हैं, जो एक दुर्लभ स्थिति है। इससे पीड़ित लोग जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही उनके शरीर पर दाने, लाल चकत्ते और पित्ती निकलने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर पानी उनके शरीर पर छू भी जाए तो भी ये लक्षण नजर आते हैं।

#4 एक्सरसाइज से एलर्जी लोग आलस के चलते एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कड़ी मेहनत लगती है। हालांकि, कुछ लोगों के लिए चाहते हुए भी कभी एक्सरसाइज करना नामुमकिन होता है। इसका कारण है उनका एक्सरसाइज करने से एलर्जिक होना। हजार में एक को यह दुर्लभ स्थिति होती है। इससे पीड़ित लोग जैसे ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुरंत उलटी होने लगती है। साथ ही उन्हें चक्कर आ सकते हैं या चकत्ते निकल सकते हैं।