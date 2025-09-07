'द कॉन्ज्यूरिंग' फिल्म को प्रेरित करने वाला घर जल्द ही होगा नीलाम, करोड़ों में होगी कीमत 

हॉलीवुड की मशहूर डरावनी फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग' का आखरी पार्ट बड़े पर्दे पर धमाल मचा रहा है। इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और अब तक इसके 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, जिस घर पर कॉन्ज्यूरिंग फिल्म आधारित है, उसे जल्द ही नीलाम किया जाएगा। जी हां, यह वही घर है, जिसने इस फिल्म की कहानी को प्रेरित किया था।

नीलामी कब और कहां होगी इस घर की नीलामी? यह घर रोड आइलैंड के बुरिलविले की 1677 राउंड टॉप रोड पर स्थित है और 3,000 वर्ग तक फैला है। इसे दुनियाभर के लोग 'द कॉन्ज्यूरिंग हाउस' के नाम से जानते हैं और भूतिया मानते हैं। इसकी नीलामी का आयोजन JJ ऑक्शनीर्स नामक नीलामीघर द्वारा करवाया जा रहा है। इसे बेचने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख चुनी गई है, जिस दिन हेलोवीन का डरावना त्योहार मनाया जाता है। लोग इसे हासिल करने के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

बिक्री 2022 में भी नीलाम हुआ था यह घर इस घर को 2022 में पहली बार नीलाम किया गया था। इसे जैकलीन नुनेज ने 13 करोड़ रुपये से अधिक कीमत पर खरीदा था। उन्होंने इसे पर्यटन स्थल बनाया था, जहां लोग डरावना अनुभव करने आते थे या रात बिताया करते थे। हालांकि, आर्थिक परेशानियों, असाधारण गतिविधियों और कानूनी कार्यवाई के चलते वह विवादों में आ गईं। इसी कारण उनका स्वामित्व छिन गया और इसे दोबारा बेचा जा रहा है। इस बार भी इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है।

घर लोग इस घर को मानते हैं भूतिया लोगों का मानना है कि यह घर असल में डरावना है और यहां असाधारण गतिविधियां होती रहती हैं। 1970 के दशक में पेरोन परिवार यहीं रहा करता था, जिसके अनुभवों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। 2013 वाली 'द कॉन्ज्यूरिंग' फिल्म उन्हीं की कहानी पर आधारित है। इसे 1730 में बनाया गया था और इसमें कुल 14 कमरे हुआ करते थे। हालांकि, 2021 में इसका लेआउट बदला गया और इसमें 4 कमरे और 2 बाथरूम बना दिए गए।