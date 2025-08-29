श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 रन से हराया, दिलशान मदुशंका ने ली हैट्रिक 

अर्धशतक निसांका की पारी पर एक नजर निसांका ने 92 गेंदों का सामना किया और 76 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 82.61 की रही। यह उनके वनडे करियर का 17वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा। निसांका ने 70 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 70 पारियों में 40.36 की औसत और 89.31 की स्ट्राइक रेट से 2,624 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी निभाई।

करियर मेंडिस के वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक मेंडिस ने सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.33 की रही। ये मेंडिस के वनडे करियर का तीसरा और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 35.50 की औसत से 142 रन बनाए हैं।

पारी लियानागे ने जड़ा वनडे करियर का छठा अर्धशतक लियानागे 47 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.94 की रही। मेंडिस और लियानागे के बीच 83 गेंदों में 137 रनों की साझेदारी हुई। ये लियानागे के वनडे करियर का छठा और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इस टीम के खिलाफ लियानागे ने अब तक 4 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 94.50 की औसत से 189 रन बनाने में सफल रहे हैं।

वनडे कर्रन ने वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज कर्रन ने 90 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 77.78 की रही। यह उनके वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। विलयम्स के साथ इस खिलाड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े और वहीं से जिम्बाब्वे ने मुकाबले में वापसी की। अब तक इस खिलाड़ी ने 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और 43.50 की औसत से 261 रन बनाने में सफल रहे हैं।

कमाल विलयम्स ने खेली कप्तानी पारी जिम्बाब्वे के कप्तान विलयम्स ने मैच में 54 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 105.56 की रही। ये उनके वनडे करियर का 37वां अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 163 मुकाबले खेले हैं और इसकी 158 पारियों में 37.65 की औसत से 5,197 रन बनाने में सफल रहे है। विलयम्स ने अपने वनडे करियर में 8 शतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 174 रन रहा है।

जीत सिकंदर की पारी पर एक नजर सिकंदर ने 87 गेंदों पर 92 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे टीम को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। उन्होंने अब तक 152 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 4,417 रन बनाए हैं। उनकी औसत 36.50 की रही है। उनके बल्ले से 7 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 18 मुकाबलों में 37.16 की औसत से 446 रन बनाए हैं।

जानकारी इस सूची में शामिल हुए मधुशंका मधुशंका अब श्रीलंका की ओर से वनडे में हैट्रिक लेने वाले 8वें गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले लसिथ मलिंगा, परवेज महरुफ, थिसारा परेरा, वनिंदु हसरंगा, शेहान मदुशंका, चामिंडा वास और महेश तीक्षाना ये कारनामा कर चुके थे।