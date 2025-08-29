कोहली-रोहित के भविष्य को लेकर इरफान पठान का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या कहा  

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी वनडे टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं। दोनों टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके हैं। 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक कोहली 39 और रोहित 40 वर्ष के हो जाएंगे। इसी कारण यह चर्चा तेज है कि क्या भारतीय टीम को उनके विकल्प तलाशने शुरू कर देने चाहिए? आइए इरफान के बयान पर एक नजर डालते हैं।

बयान रोहित और कोहली के लिए ये बड़ी चुनौती इरफान ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "कोहली और रोहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती लगातार क्रिकेट खेलना होगी। खेल के प्रति उनका समर्पण और प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पेशेवर खिलाड़ियों के रूप में उनके सामने नियमित रूप से मैदान पर उतरना और फिटनेस बनाए रखना ही असली कसौटी होगी। मौजूदा समय में उनका पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर केंद्रित है, ऐसे में निरंतर खेल और शारीरिक तंदुरुस्ती ही उन्हें लंबे समय तक टीम का हिस्सा बनाए रखेगी।"

ऑलराउंडर कोहली केवल IPL खेलते दिखाई देंगे इरफान ने आगे कहा, "कोहली केवल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और कभी-कभार प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे, वह भी खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खेल से जुड़े रहने के लिए। लगातार खेलते रहना आसान नहीं होगा। टी-20 क्रिकेट ने अलग जगह बनाई है जबकि वनडे मुकाबले पीछे चले गए हैं, मैचों की संख्या में भी बदलाव आया है। निरंतर समय बनाए रखा जाए तो 2027 विश्व कप चुनौती नहीं होगा, लेकिन दोनों पर दबाव जरूर रहेगा।"

बात टीम प्रबंधन कर रही होगी दोनों खिलाड़ियों से बात रोहित के बारे में इरफान ने कहा, "मैंने उनसे बातचीत की है और वह फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं। कोहली भी उतने ही समर्पित हैं। ये इंग्लैंड में उनकी अभ्यास दिनचर्या से साफ झलकता है। खिलाड़ियों के लिए यह लगन और उत्साह बेहद अहम है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वे लगातार फिटनेस पर काम कर रहे हैं। यही सही रास्ता है और उम्मीद है कि टीम प्रबंधन से संवाद भी स्पष्ट होगा।"

कोच गंभीर और अगरकर को लेकर ये बोले इरफान इरफान ने कहा, "गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को जानने के नाते मेरा मानना है कि उन्होंने संवाद के स्तर पर चीजें बहुत स्पष्ट कर दी होंगी।नियमित खेल का समय ही सभी तरह की चुनौतियों को दूर रख सकता है। अगर 2027 की बात करें तो चुनौती जरूर होगी क्योंकि वे फिलहाल भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबले और फिर IPL के बाद लंबा अंतराल आता है तो खेल की निरंतरता टूट सकती है।"