एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं बना पाएंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल- रिपोर्ट 

एशिया कप के आगामी संस्करण की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही टीम की घोषणा करने वाली है। इस बीच खबर है कि टी-20 प्रारूप में होने वाले आगामी संस्करण के लिए भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जगह नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में चुने जा सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान शीर्षक्रम में पहले से ही मौजूद हैं अच्छे विकल्प खबर के मुताबिक, BCCI चयन समिति अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के रूप में बल्लेबाजी क्रम की योजना बना चुकी है। PTI ने एक सूत्र के हवाले से लिखा, "अभिषेक ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी-20 बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन ने पिछले सीजन बल्ले और विकेटकीपिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया था। गिल ने भी IPL में कमाल किया था। समस्या यह है कि शीर्ष क्रम में कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं।"

आंकड़े जायसवाल ने खेले हैं 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच जायसवाल ने भारतीय टीम से 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 723 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। वहीं, राहुल ने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नवंबर 2022 में खेला था। इस अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ने 72 मैचों में 37.75 की औसत और 139.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,265 रन (शतक-2 और अर्धशतक-22) बनाए थे।