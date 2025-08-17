यश दयाल को यौन शोषण मामले में बड़ा झटका, यूपी टी-20 लीग खेलने पर लगा प्रतिबंध

भारतीय क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) ने यूपी टी-20 लीग से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बाद लिया गया है। दयाल पर गाजियाबाद और जयपुर में बलात्कार के मामले दर्ज हैं। आरोपों की वजह से क्रिकेट संघ ने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर रखने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के कारण उनका करियर मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है।

मामला यश पर क्या हैं आरोप? गाजियाबाद मामले में यश पर विवाह का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है, जिस पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली है। हालांकि, नाबालिग से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर हाई कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है और उससे पहले तक यश पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में यश का प्रदर्शन अच्छा रहा था।

लीग गोरखपुर लायंस के लिए खेलने वाले थे यश यश को यूपी टी-20 लीग 2025 में गोरखपुर लायंस की ओर से खेलना था, जहां फ्रेंचाइजी ने उन्हें 7 लाख रुपये में खरीदा था। 27 वर्षीय यश पिछले 2 वर्षों से शानदार लय में रहे हैं। उन्होंने IPL 2025 में RCB की पहली खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उस ऐतिहासिक अभियान में यश ने 13 विकेट चटकाकर टीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया था और खुद को मजूबत गेंदबाज साबित किया था।

साल 17 साल की पीड़िका ने लगाए थे ये आरोप 17 साल की पीड़िता ने जयपुर के सांगानेर थाने में यश के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने समेत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार यश से पहली बार साल 2023 में लड़की संपर्क में आई थी। उस दौरान खिलाड़ी ने उसे क्रिकेट करियर में मदद के बहाने सीतापुरा स्थित होटल में बुलाया और यौन उत्पीड़न किया। दयाल ने आखिरी बार अप्रैल 2025 में जयपुर में उसका यौन उत्पीड़न किया था।