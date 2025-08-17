ऑस्ट्रेलिया में एक टी-20 सीरीज में इन मेहमान बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन 

#1 विराट कोहली (199 रन, 2016) ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले मेहमान बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 3 पारियों में 199.00 की अविश्वसनीय औसत और 160.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए थे। उन्होंने तीनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे। कोहली ने 90, 59* और 50 रन के स्कोर किए थे। भारत ने उस सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

#2 पथुम निसांका (184 रन, 2022) श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। 5 मैचों की उस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया था। उस सीरीज में पथुम निसांका सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 5 पारियों में पथुम निसांका ने 36.80 की औसत और 115.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 184 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। उनके बाद जोस इंग्लिस ने 155 रन बनाए थे।

#3 डेवाल्ड ब्रेविस (180 रन, 2025) दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज ब्रेविस ने 3 पारियों में 90.00 की औसत और 204.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया था। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनके बाद दूसरे सर्वाधिक रन टिम डेविड (150) ने बनाए थे। ब्रेविस के अलावा किसी अन्य दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने सीरीज में 100 रन भी नहीं बनाए थे।