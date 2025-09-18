LOADING...
नीरज चोपड़ा नहीं जीत सके पदक (तस्वीर: एक्स/@Neeraj_chopra1)

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: नीरज चोपड़ा नहीं जीत सके पदक, चौथे स्थान पर रहे सचिन यादव 

Sep 18, 2025
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक हासिल नहीं कर सके। उन्होंने टोक्यो में हुए फाइनल में 84.03 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, जिसके बाद वह 8वें स्थान पर रहे। दूसरी तरफ सचिन यादव ने 86.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथा स्थान हासिल किया। अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सचिन पदक से चूक गए। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

केशोर्न वाल्कोट ने जीता स्वर्ण पदक 

त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 88.16 मीटर के प्रयास के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 86.67 मीटर के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। पेरिस ओलंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम 82.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 10वें स्थान पर रहे।

सचिन ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

सचिन ने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर भाला फेंककर कमाल किया। यह उनका अब तक का व्यक्तिगत श्रेष्ठ थ्रो भी बन गया। दूसरा थ्रो दर्ज नहीं कराने वाले सचिन ने तीसरे प्रयास में 85.71 मीटर भाला फेंका और पहले राउंड के बाद चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने चौथे थ्रो में 84.90 मीटर फेंका। इसके बाद 5वें प्रयास में 85.96 मीटर और छठे प्रयास में 80.95 मीटर भाला फेंका। वह चौथे स्थान पर रहे।

फाइनल में नीरज ने किया निराश 

ओलंपिक में 2 पदक जीत चुके नीरज ने अपने पहले प्रयास में 83.65 मीटर भाला फेंका। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 84.03 मीटर और तीसरे प्रयास को दर्ज नहीं कराया। 12 खिलाड़ियों के बीच पहले राउंड के बाद नीरज 8वें स्थान पर रहे। अपनी लय के लिए जूझ रहे नीरज ने अपने चौथे प्रयास में 82.86 मीटर भाला फेंका और अपने 5वें प्रयास को दर्ज नहीं कराया। इसके साथ ही वह पदक की दौड़ से बाहर हुए।

क्वालिफाइंग राउंड में कैसा रहा था नीरज और सचिन का प्रदर्शन?

नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर दूर भाला फेंकते हुए खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया था। बता दें कि क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 84.50 मीटर का मार्क निर्धारित था । वहीं, सचिन ने 83.67 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उन्होंने 12 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल होते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। टूर्नामेंट में शामिल अन्य 2 भारतीय, यश वीर सिंह, और रोहित यादव फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके थे।

नीरज ने 2023 में जीता था स्वर्ण पदक 

नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2022 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 2023 में 88.17 मीटर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। उस संस्करण का रजत पाकिस्तान के अरशद (87.82 मीटर) ने जीता था। नीरज पिछले महीने डायमंड लीग का खिताब नहीं जीत सके थे। इस भारतीय दिग्गज ने 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था।