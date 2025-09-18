टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के सबसे छोटे स्कोर, 74 रन पर ऑलआउट हो चुकी है टीम

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई बार अपनी दमदार बल्लेबाजी से दुनिया को प्रभावित किया है। हालांकि, कुछ मौके ऐसे भी आए जब टीम पूरी तरह ढह गई। बड़े मंच पर दबाव, विरोधी गेंदबाजों की धार और गलत शॉट चयन के कारण पाकिस्तान बेहद छोटे स्कोर पर भी सिमटी है। ये नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके सबसे छोटे टीम स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 74 रन साल 2012 में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 74 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दुबई में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 168/7 का स्कोर बनाया था। डेविड वार्नर के बल्ले से 59 रन निकले थे। जवाब में पाकिस्तान 19.1 ओवर में ही ऑलआउट हो गई थी। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 94 रन से अपने नाम किया था।

#2 82 रन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2014 के टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 82 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मीरपुर में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 166/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान 17.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई थी। सुनील नरेन और सैमुअल बद्री ने उस मुकाबले में 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। वेस्टइंडीज को 84 रन से शानदार जीत मिली थी।

#3 83 रन पाकिस्तान का तीसरा सबसे छोटा स्कोर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था। साल 2016 के टी-20 विश्व कप में पूरी टीम मीरपुर में 83 रन पर ऑलआउट हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3.3 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। रविंद्र जडेजा के खाते में 2 विकेट आए थे। भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। विराट कोहली के बल्ले से 49 रन निकले थे।