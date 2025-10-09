वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल

भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से ही खास होता है। खेल के हर प्रारूप में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश करती है। अब शुभमन गिल की कप्तानी में 19 अक्टूबर से भारत को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। अब तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर चुनिंदा भारतीय गेंदबाज ही 5 विकेट हॉल लेने में सफल हुए हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 अजीत अगरकर (6/42 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2004) ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में मेलबर्न के मैदान पर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 288 रन बनाए थे। भारत से अजीत अगरकर सबसे सफल गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने अपने 9.3 ओवर में 42 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। बता दें कि यह अगरकर के वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सभी विकेट खोकर 270 रन ही बना सकी थी।

#2 युजवेंद्र चहल (6/42 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019) भारतीय टीम ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए वनडे मैच को 7 विकेट से जीता था। मुकाबले में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 230 रन बनाए थे। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपने 10 ओवर में 42 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत से महेंद्र सिंह धोनी (87*) और केदार जाधव (61*) ने अर्धशतक लगाए और जीत में अहम भूमिका निभाई थी।