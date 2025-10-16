महिला वनडे विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया की 200+ रन की साझेदारी वाली जोड़ियां

महिलाओं के वनडे विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक 7 खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस सफलता में उनके सलामी बल्लेबाजों की अहम भूमिका रही है। विश्व कप 2025 में भी कंगारू टीम से एलिसा हीली और फोबे लिचफील्ड की सलामी जोड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ 200+ रन की अटूट साझेदारी की। इस बीच टूर्नामेंट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया से 200+ रन की साझेदारी करने वाली जोड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 रूथ बकस्टीन और लिंडसे रीलर (220 रन बनाम नीदरलैंड, 1988) वनडे विश्व कप 1988 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम को 255 रन से करारी शिकस्त दी थी। उस मुकाबले में रूथ बकस्टीन और लिंडसे रीलर की सलामी जोड़ी ने 220 रन जोड़े थे। रीलर ने नाबाद 143 रन बनाए थे, जबकि बकस्टीन 100 रन की पारी खेलकर रन आउट हुई थी। इन शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 284/1 का स्कोर बनाया था और डच टीम सिर्फ 29 रन पर सिमट गई थी।

#2 एलिसा हीली और राचेल हेन्स (216 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) वनडे विश्व कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम को 157 रन से हराया था। उस मैच में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 305/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में कैरेबियाई टीम 148 रन पर सिमट गई थी। मैच में हीली और हेन्स की सलामी जोड़ी ने 216 रन की साझेदारी की थी। हीली ने 107 गेंदों में 129 रन बनाए थे, जबकि हेन्स ने 100 गेंदों में 85 रन बनाए थे।

#3 एलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड (202* रन बनाम बांग्लादेश, 2025) विशाखापट्ट्नम में खेले मैच में बांग्लादेशी टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर के बाद 198/9 का स्कोर बनाया। जवाब में कंगारू टीम ने फीबी लिचफील्ड (84) और एलिसा हीली (113) की पारियों की बदौलत 24.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। हीली और लिचफील्ड ने 202* रनों की अटूट साझेदारी की। हीली ने अपने वनडे करियर का कुल 7वां शतक लगाया। लिचफील्ड ने अपने वनडे करियर का 8वां अर्धशतक लगाया।