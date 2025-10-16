महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली ने लगातार दूसरे मैच में लगाया शतक, बनाए रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली ने वनडे विश्व कप 2025 के 17वें मैच में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 7वां शतक लगाया। यह उनका लगातार दूसरा शतक है। बता दें कि उन्होंने अपने पिछले मैच में भारत के खिलाफ 142 रन की जोरदार पारी खेली थी। आइए उनकी पारी और वनडे प्रारूप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी हीली ने खेली जोरदार पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए हीली ने पारी के 5वें ओवर में 3 चौके लगाते हुए अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए उन्होंने 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 77 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 20 चौके लगाए।

आंकड़े हीली ने पूरे किए 3,500 वनडे रन मैच में अपने 55वें रन के साथ हीली ने वनडे मैचों में 3,500 रन पूरे किए। अब वह एलेक्जेंड्रा ब्लैकवेल (3,492 रन) को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया से 5वीं सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। हीली ने 122 मैचों की 110 पारियों में 36.30 की औसत से 3,558 रन बनाए हैं। उन्होंने 170 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। वह 6 पारियों में शून्य पर भी आउट हुई हैं।

शतक विश्व कप में लगाया अपना कुल चौथा शतक यह हीली का मौजूदा महिला विश्व कप में लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा शतक रहा। उन्होंने विश्व कप शतकों (4) के मामले में सूजी बेट्स, जेए ब्रिटिन और सीएम एडवर्ड्स की बराबरी कर ली है। उनसे ज्यादा विश्व कप शतक सिर्फ नैट साइवर-ब्रंट के नाम हैं। बता दें कि इंग्लैंड की कप्तान के नाम 5 विश्व कप शतक हैं। वह सेमीफाइनल में भी उम्दा प्रदर्शन करना चाहेगी।

जानकारी विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक क्रिकबज के अनुसार, हीली का 73 गेंदों में बनाया गया शतक अब विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड डिएंड्रा डॉटिन (71 गेंद बनाम पाकिस्तान, लीसेस्टर, 2017) के नाम पर दर्ज है।