महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बांग्लादेश को हराते हुए सेमीफाइनल में किया प्रवेश

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम फरगना हक (8) के विकेट के पतन के बाद रूबिया हैदर (44) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में सोभना मोस्तारी ने 80 गेंदों में नाबाद 66 रन की पारी खेली। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। जवाब में लिचफील्ड और हीली ने शतकीय साझेदारी करते हुए जोरदार शुरुआत दिलाई। दिलचस्प रूप से कोई भी बांग्लादेशी गेंदबाज विकेट नहीं ले सकी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार जीत दर्ज की।

मोस्तारी मोस्तारी ने लगाया दूसरा अर्धशतक बांग्लादेश ने 84 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब मोस्तारी क्रीज पर आई। उन्होंने 80 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से नाबाद 66 रन बनाए। उन्होंने फरिहा तृष्णा के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 33 रन की पारी खेली। मोस्तारी ने 28 मैचों की 24 पारियों में 23.64 की औसत के साथ 402 रन बनाए हैं।

हीली हीली ने खेली जोरदार पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए हीली ने पारी के 5वें ओवर में 3 चौके लगाते हुए अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 77 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद रही।

फीबी लिचफील्ड फीबी लिचफील्ड ने लगाया 8वां अर्धशतक लिचफील्ड ने अपने वनडे करियर का 8वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 72 गेंदों में 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 84 रन बनाए। बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने पहली बार अर्धशतकीय पारी खेली। अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 33 मैचों की 32 पारियों में 41.50 की औसत के साथ 1,162 रन बनाए। भारत के विरुद्ध अपने पिछले मैच में उन्होंने 40 रन की पारी खेली।

हीली विश्व कप में लगाया अपना कुल चौथा शतक यह हीली का मौजूदा महिला विश्व कप में लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा शतक रहा। उन्होंने विश्व कप शतकों (4) के मामले में सूजी बेट्स, जेए ब्रिटिन और सीएम एडवर्ड्स की बराबरी कर ली है। उनसे ज्यादा विश्व कप शतक सिर्फ नैट साइवर-ब्रंट के नाम हैं। बता दें कि इंग्लैंड की कप्तान के नाम 5 विश्व कप शतक हैं। अपने वनडे करियर में उन्होंने 3,500 रन पूरे किए।