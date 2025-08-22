महिला वनडे विश्व कप 2025: बेंगलुरु के मुकाबले अब नवी मुंबई में होंगे, जानिए संशोधित शेड्यूल 

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने महिला वनडे विश्व कप 2025 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से खेला जाएगा। पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले होने वाले थे, लेकिन कर्नाटक सरकार से अनुमति न मिलने के कारण इसे शेड्यूल से हटा दिया गया है। अब ये मुकाबले नवी मुंबई में होंगे। 8 टीमों के बीच होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 5 जगह शामिल हैं।

मैच इन जगहों पर खेले जाएंगे मुकाबले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अब 5 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 3 लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभावित फाइनल शामिल है। यह प्रतियोगिता 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगी। अन्य स्थलों में गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम, इंदौर का होलकर मैदान, विशाखापत्तनम का स्टेडियम और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित प्रेमदासा मैदान शामिल हैं। महिला क्रिकेट का यह महासंग्राम दर्शकों को भरपूर रोमांच देगा।

बयान ICC अध्यक्ष ने क्या कहा? ICC अध्यक्ष जय शाह ने नवी मुंबई को महिला क्रिकेट के लिए भरोसेमंद ठिकाना बताया है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में नवी मुंबई महिला क्रिकेट का असली घर बनकर उभरा है। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के दौरान यहां मिला अपार समर्थन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ऊंचाई देता है और दर्शकों को प्रेरित करता है। शाह के अनुसार, यही माहौल महिला क्रिकेट को और अधिक लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

क्रिकेट 5 विश्वस्तरीय मैदानों पर होंगे मुकाबले- शाह शाह ने आगे कहा कि महिला क्रिकेट अपने सफर के अहम मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने माना कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण टूर्नामेंट का कार्यक्रम और एक स्थल बदलना पड़ा, लेकिन खुशी है कि अब 5 विश्वस्तरीय मैदान इस शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। शाह ने इसे महिला क्रिकेट के भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह मंच खिलाड़ियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता दिखाने और खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका देगा।

जय शाह 2 नवंबर को होगा फाइनल ICC के अनुसार महिला विश्व कप का फाइनल 2 नवंबर को कोलंबो या नवी मुंबई में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में तय है। खास बात यह है कि यदि भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आमने-सामने होते हैं तो मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा, अन्यथा सभी नॉकआउट मैच भारत में ही आयोजित होंगे।

बेंगलुरु बेंगलुरु में क्यों नहीं होंगे मुकाबले? इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम महिला विश्व कप शेड्यूल से हटा दिया गया है। यह फैसला न्यायिक आयोग की उस रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें 4 जून को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) विजय जुलूस के दौरान हुई भगदड़ में गंभीर सुरक्षा चूक का जिक्र था। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि यहीं भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच होना था।