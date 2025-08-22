LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / भुवनेश्वर कुमार के नाम टी-20 एशिया कप में दर्ज है ये खास रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े
भुवनेश्वर कुमार के नाम टी-20 एशिया कप में दर्ज है ये खास रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े
टी-20 एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन भारत शर्मा
Aug 22, 2025
02:02 pm
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। इसका आयोजन टी-20 प्रारूप में होगा। UAE में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम खिताब का बचाव करने उतरेगी। साल 2016 में इसके टी-20 प्रारूप की शुरुआत होने के बाद कई खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। इनमें एक नाम भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का भी है। वह टी-20 एशिया कप में 5 विकेट हॉल लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। आइए उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया था यादगार प्रदर्शन

साल 2022 में टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में दुबई में खेले गए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 212/2 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने यादगार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने मैच में कुल 5 विकेट चटकाए, जिसमें से 4 उन्होंने पावरप्ले में ही लिए थे। उन्होंने 4 ओवर में 5/4 के आंकड़े दर्ज किए। इससे भारत को 101 रनों से जीत मिल गई।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

इस गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ भुवनेश्वर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2 बार पारी में 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए थे। उससे पहले उन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 24 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे। गौरतलब है कि यह पहली बार था जब किसी भारतीय गेंदबाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारी में विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया हो।

स्पेल में सबसे कम रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज

उस प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे ओवर फेंकने के बाद सबसे कम रन खर्च करने वाले गेंदबाज भी बन गए थे। उन्होंने सिर्फ चार रन दिए, जिससे उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 5 रन और 2016 में ही UAE के खिलाफ अपने ही 5 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। किसी भी अन्य पूर्ण सदस्य टीम का कोई भी गेंदबाज 5 या उससे कम रन देकर 5 विकेट नहीं ले पाया है।

भुवनेश्वर के नाम दर्ज है टी-20 एशिया कप में सर्वाधिक विकेट 

भुवनेश्वर टी-20 एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी शीर्ष पर हैं। उन्होंने 6 पारियों में 9.46 की औसत और 10.61 के स्ट्राइक रेट से 13 विकेट लिए हैं। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी क्षमता ने इस टूर्नामेंट में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। UAE क्रिकेट टीम के अमजद जावेद और मोहम्मद नवीद 12-12 विकेट लेकर उनके बाद दूसरे स्थान पर हैं।