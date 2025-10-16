UAE क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई 

LOADING...
UAE क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई (तस्वीर: एक्स/@EmiratesCricket)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 16, 2025
07:16 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए UAE क्रिकेट टीम ने क्वालीफाई किया है। वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का टिकट हासिल करने वाली 20वीं और आखिरी टीम बनी है। टी-20 विश्व कप ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर में UAE ने जापान क्रिकेट टीम को हराया और इस जीत के साथ ही टिकट हासिल किया है। बता दें कि बीते बुधवार को ओमान और नेपाल ने क्वालीफाई किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

टीमें 

इन टीमों ने किया क्वालीफाई 

हाल ही में जिम्बाब्वे और नामीबिया क्रिकेट टीम ने अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए टी-20 विश्व कप का टिकट हासिल किया था। उससे पहले यूरोप क्वालीफायर के जरिए इटली और नीदरलैंड की टीमें टिकट हासिल कर चुकी थी। इन टीमों ने किया है क्वालीफाई: भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और UAE।

ट्विटर पोस्ट

