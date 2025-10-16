UAE क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई (तस्वीर: एक्स/@EmiratesCricket)

UAE क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई

लेखन अंकित पसबोला 07:16 pm Oct 16, 202507:16 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए UAE क्रिकेट टीम ने क्वालीफाई किया है। वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का टिकट हासिल करने वाली 20वीं और आखिरी टीम बनी है। टी-20 विश्व कप ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर में UAE ने जापान क्रिकेट टीम को हराया और इस जीत के साथ ही टिकट हासिल किया है। बता दें कि बीते बुधवार को ओमान और नेपाल ने क्वालीफाई किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।