महिला क्रिकेट: वनडे में इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज शतक

महिलाओं के वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर दर्ज है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रचा था। वहीं, अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना इस सूची में शीर्ष पर हैं। हाल ही में मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 77 गेंदों में शतक जड़ा। इस बीच सबसे तेज वनडे शतक वाली भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 स्मृति मंधाना (70 गेंद बनाम आयरलैंड, 2025) भारतीय टीम की उपकप्तान मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में सिर्फ 70 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया था। मंधाना ने 80 गेंदों का सामना किया और 135 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के लगाए थे। उनके शतक की बदौलत भारत ने 435/5 का स्कोर बनाया था और आयरिश टीम के खिलाफ आखिरकार मुकाबले में 304 से जीत दर्ज की थी।

#2 स्मृति मंधाना (77 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025) सीरीज के दूसरे वनडे में मंधाना ने मुल्लांपुर में बल्लेबाजी के लिए मददगार नजर आ रही पिच पर विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। आकर्षक शॉट खेलते हुए उन्होंने 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही मंधाना 91 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुई। उनकी पारी की बदौलत भारत ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 292 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम 40.5 ओवर में 190 रन पर ही सिमट गई।

#3 हरमनप्रीत कौर (82 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2025) हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआत में कुछ संभलकर बल्लेबाजी की और 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। क्रीज पर टिक जाने के बाद भारतीय कप्तान ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 82 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया था। वह 102 रन बनाकर आउट हुई थी। उनकी बदौलत भारत ने 318/5 का स्कोर बनाया और इंग्लिश टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 305 रन ही बना सकी थी।