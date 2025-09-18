टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज अर्धशतक

#1 दीपेंद्र सिंह ऐरी (9 गेंद, 2023) नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने एशियाई खेल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ मैच में सिर्फ 9 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने मैच में 10 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए थे। नेपाल ने उस मुकाबले में 273 रन से अविश्वसनीय जीत दर्ज की थी।

#2 युवराज सिंह (12 गेंद, 2007) युवराज सिंह ने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों में 58 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 चौके और 7 छक्के निकले थे। उस मुकाबले में पूर्व भारतीय दिग्गज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी किया था। युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। यह किसी भी पूर्ण सदस्यीय देश के बल्लेबाज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक है।

#3 जान फ्राइलिन्क (13 गेंद, 2025) नामीबिया के फ्राइलिन्क ने बुलवायो में आक्रामक अर्धशतक जड़ा। उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की सर्वोच्च पारी रही। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक 49 पारियां खेली हैं, जिसमें 22.73 की औसत के साथ 841 रन बनाए हैं।