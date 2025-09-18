टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज अर्धशतक

LOADING...
नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में जड़ा अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@CricketNamibia1)

लेखन अंकित पसबोला
Sep 18, 2025
07:19 pm
क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज स्वभाविक तौर पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अमूमन बल्लेबाज चौकों और छक्कों पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि टी-20 क्रिकेट में एक से बढ़कर एक अविश्वसनीय पारियां देखने को मिलती हैं। नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 

दीपेंद्र सिंह ऐरी (9 गेंद, 2023)

नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने एशियाई खेल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ मैच में सिर्फ 9 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने मैच में 10 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए थे। नेपाल ने उस मुकाबले में 273 रन से अविश्वसनीय जीत दर्ज की थी।

#2 

युवराज सिंह (12 गेंद, 2007)

युवराज सिंह ने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों में 58 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 चौके और 7 छक्के निकले थे। उस मुकाबले में पूर्व भारतीय दिग्गज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी किया था। युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। यह किसी भी पूर्ण सदस्यीय देश के बल्लेबाज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक है।

#3 

जान फ्राइलिन्क (13 गेंद, 2025)

नामीबिया के फ्राइलिन्क ने बुलवायो में आक्रामक अर्धशतक जड़ा। उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की सर्वोच्च पारी रही। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक 49 पारियां खेली हैं, जिसमें 22.73 की औसत के साथ 841 रन बनाए हैं।

#4 

इन बल्लेबाजों ने भी 13 गेंदों में जड़े हैं अर्धशतक 

फ्राइलिन्क टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले विश्व के कुल चौथे बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रिया के मिर्जा अहसान ने लक्समबर्ग के खिलाफ 2019 में खेले गए टी-20 में ये कारनामा किया था। जिम्बाब्वे के तदिवानाशे मारुमानी ने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ टी-20 मुकाबले में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तुर्की के मुहम्मद फहद ने इसी साल बुल्गारिया के विरुद्ध मैच में 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।