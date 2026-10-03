वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में दर्ज की ऐतिहासिक जीत, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

कोहली अपनी पहली ही गेंद पर आउट हुए। उन्हें जेडन सील्स ने बोल्ड किया। वनडे में दिसंबर 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब कोहली गोल्डन डक पर आउट हुए हैं।

क्रिकइंफो के अनुसार, यह मैच कोहली के करियर का 317वां मुकाबला था। वह अपने वनडे करियर में कुल 19 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं।

वह पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (463 वनडे में 20 शून्य) के बाद दूसरे सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय हैं।