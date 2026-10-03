विराट कोहली साल 2019 के बाद वनडे में पहली बार 'गोल्डन डक' पर हुए आउट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शनिवार को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में 'गोल्डन डक' (पारी की पहली ही गेंद) पर आउट हो गए। उन्हें मैच के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने बोल्ड किया। वनडे क्रिकेट में दिसंबर 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब कोहली गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। इससे पहले वह विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही शून्य पर आउट हुए थे।
आंकड़े
कोहली 19वीं बार हुए शून्य पर आउट
क्रिकइंफो के अनुसार, यह मैच कोहली के करियर का 317वां मुकाबला था। वह अपने वनडे करियर में कुल 19 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं।
वह पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (463 वनडे में 20 शून्य) के बाद दूसरे सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय हैं।
पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ भी वनडे करियर में 19 बार ही शून्य पर आउट हुए थे। कोहली का यह वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 मैचों में चौथा शून्य था।
करियर
कैसा रहा है कोहली का वनडे करियर?
इसी वनडे सीरीज में कोहली 15,000 वनडे रन पूरे करने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं।
37 वर्षीय कोहली अब दिग्गज तेंदुलकर की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 18,426 रनों के साथ इस प्रारूप को अलविदा कहा था।
कोहली के वर्तमान में 317 वनडे मैचों की 305 पारियों में 58.78 की औसत से 15,109 रन हो गए हैं।
इसमें 55 शतक और 79 अर्धशतक शामिल हैं। अन्य कोई बल्लेबाज 50 शतक भी नहीं बना पाया है।
रिकॉर्ड
कोहली का वेस्टइंडीज के खिलाफ बेमिसाल रहा है रिकॉर्ड
कोहली ने सीरीज के पहले वनडे में 88 गेंदों में 139 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी।
वह वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका 10वां वनडे शतक था। कोहली के नाम श्रीलंका के खिलाफ भी 10 वनडे शतक दर्ज हैं।
अन्य बल्लेबाज ने किसी एक टीम के खिलाफ 9 से ज्यादा शतक नहीं लगाए हैं।
वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 44 पारियों में कोहली ने 67.47 की औसत से 2,429 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।