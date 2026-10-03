विराट कोहली साल 2019 के बाद वनडे में पहली बार 'गोल्डन डक' पर आउट हुए हैं

विराट कोहली साल 2019 के बाद वनडे में पहली बार 'गोल्डन डक' पर हुए आउट

लेखन भारत शर्मा 04:36 pm Oct 03, 202604:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शनिवार को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में 'गोल्डन डक' (पारी की पहली ही गेंद) पर आउट हो गए। उन्हें मैच के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने बोल्ड किया। वनडे क्रिकेट में दिसंबर 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब कोहली गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। इससे पहले वह विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही शून्य पर आउट हुए थे।