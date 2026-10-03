भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा लगातार दूसरे शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा लगातार दूसरे शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 92 रन बनाकर आउट हुए। वह अपने वनडे करियर के 36वें शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपने 10,000 रन भी पूरे किए। रोहित इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने सीरीज के दूसरे वनडे में ही 101 रन की पारी खेली थी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही रोहित की पारी
पहले खेलते हुए भारत ने 4 रन तक शुभमन गिल (1) और विराट कोहली (0) के विकेट गंवा दिए। ऐसे में रोहित ने भारत को संकट से निकालने का प्रयास किया।
उन्होंने टिककर खेलते हुए 58 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
मुल्लांपुर स्टेडियम में उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ (57) के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की।
उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद तेजी से रन बनाए। वह 85 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 92 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
सबसे कम पारियों में 10,000 रन वाले सलामी बल्लेबाज बने रोहित
रोहित ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 202 पारियों में अपने 10,000 रन पूरे किए। उन्होंने सबसे तेज इस आंकड़े को छूने के तेंदुलकर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा।
बता दें कि तेंदुलकर ने 214 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था।
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या भी बतौर सलामी बल्लेबाज 10,000+ रन बना चुके थे।
गेल ने 268 पारियों में और जयसूर्या ने 303 पारियों में ये आंकड़ा पार किया था।
साझेदारी
रोहित ने 75वीं बार शतकीय साझेदारी में लिया हिस्सा
रोहित ने गायकवाड़ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 132 गेंदों में 137 रन की अहम साझेदारी की।
क्रिकबज के मुताबिक, रोहित वनडे में 75वीं बार 100 से ज्यादा रन की साझेदारी का हिस्सा बने हैं।
इस प्रारूप में तेंदुलकर (99) और कोहली (88) के बाद यह तीसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा है।
गायकवाड़ अब रोहित के साथ 100 से ज्यादा रन की साझेदारी करने वाले 15वें खिलाड़ी बन गए हैं।
करियर
बेमिसाल रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 291 मैच की 283 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 12,120 रन बना चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 63 अर्धशतक के साथ 35 शतक भी जड़े हैं।
वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।