रोहित शतक से चूके (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा लगातार दूसरे शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:25 pm Oct 03, 202604:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 92 रन बनाकर आउट हुए। वह अपने वनडे करियर के 36वें शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपने 10,000 रन भी पूरे किए। रोहित इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने सीरीज के दूसरे वनडे में ही 101 रन की पारी खेली थी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।