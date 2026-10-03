भारत बनाम वेस्टइंडीज: केएल राहुल ने अपना 9वां वनडे शतक लगाया, 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए

भारत ने जब 141 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब राहुल क्रीज पर आए।

उन्होंने 5वें विकेट के लिए नमन धीर (30) के साथ मिलकर 65 रन जोड़े।

उन्होंने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

अच्छी लय में नजर आ रहे राहुल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उपयोगी रन बटोरते हुए टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया।

वह 87 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की बदौलत 129 रन बनाकर नाबाद रहे।