IPL 2026: विराट कोहली का SRH के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकडे़

आंकड़े SRH के खिलाफ कोहली के ऐसे रहे हैं आंकड़े कोहली को SRH के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है। इस टीम के खिलाफ उन्होंने पहला मुकाबला साल 2013 में खेला था। उन्होने अब तक 24 मैच खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 36.59 की औसत और 141.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 805 रन बनाए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है। SRH के खिलाफ उनसे ज्यादा रन सिर्फ संजू सैमसन (867) के हैं।

गेंदबाज SRH के प्रमुख गेंदबाजों खिलाफ कोहली का प्रदर्शन कोहली ने जयदेव उनादकट के खिलाफ IPL में 66 गेंदों में 74 रन बनाए हैं। इस दौरान वह 1 बार आउट हुए हैं। कोहली ने हर्षल पटेल के खिलाफ 47 गेंदों में 80 रन बनाए हैं। हर्षल ने उनको 2 बार आउट किया है। कमिंस के खिलाफ कोहली ने 32 मैचों में 48 रन बनाए हैं। कमिंस कोहली को एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं। हालांकि, पैट कमिंस SRH के लिए शुरुआती मुकाबले नहीं खेलेंगे।

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रन रिकॉर्ड IPL में 9,000 रन पूरे कर सकते हैं कोहली कोहली ने अब तक खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। उन्हें इस आंकड़े को छूने के लिए 339 रन की दरकार है। उन्होंने IPL 2025 में 657 रन बनाए थे। उनकी औसत 54.75 की रही थी। फिलहाल कोहली लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

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