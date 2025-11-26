विराट कोहली के भाई ने BCCI और गौतम गंभीर पर साधा निशाना, लगाए ये आरोप
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू टेस्ट सीरीज में कुछ खास नहीं कर पा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भी सीरीज हार का खतरा है। इसी बीच विराट कोहली के भाई विकास ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की चयन समिति पर टीम के तेजी से गिरते प्रदर्शन का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और कोहली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा, उन्हें हटाया गया।
बयान
विकास ने क्या कहा?
विकास ने अपनी थ्रेड्स पोस्ट (जिसे बाद में हटा दिया) में लिखा, 'एक समय ऐसा था जब टीम विदेशी हालात में भी जीत के लिए खेलती थी, लेकिन अब भारत में भी मैच बचाने की सोच हावी है। यह सब तब होता है जब लोग हावी होने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को भी बदल देते हैं जो पहले से ठीक चल रही थीं।' विकास ने इशारों-इशारों में गंभीर और अगरकर पर निशाना साधा।
BCCI
रोहित और कोहली को लेकर ये बोले विकास
विकास ने BCCI को निशाने पर लेते हुए कहा कि रोहित और कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को इस प्रारूप से हटाया गया। इससे नंबर- 3/4 और 5 पर अच्छा बल्लेबाज नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका ने मूल टेस्ट रणनीति अपनाई, जबकि भारत ने अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर ऑलराउंडरों को भर दिया और उन्हें नंबर 3 पर भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि गुवाहाटी टेस्ट के आखिरी दिन चमत्कार होगा, लेकिन टीम की मौजूदा स्थिति के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।
कप्तान
2012 से 2024 तक भारत ने घरेलू सीरीज नहीं हारी
दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2024 तक भारत ने एक भी घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं हारी, जिसे टेस्ट इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में गिना गया। यह टीम कोहली की अगुवाई में तैयार हुई थी, जिन्होंने 2022 की शुरुआत में कप्तानी रोहित को सौंपी। भारत न केवल घर में अजेय रहा, बल्कि कोहली की टीम विदेशों में भी सबसे दमदार इकाइयों में से एक बनी, जिसने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीती।
करियर
ऐसा रहा है रोहित और कोहली का टेस्ट करियर
कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट खेले थे। इसकी 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 30 शतक और 31 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रन था। रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले थे। इसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन था।