विराट कोहली के भाई ने BCCI और गौतम गंभीर पर साधा निशाना, लगाए ये आरोप 

बयान विकास ने क्या कहा? विकास ने अपनी थ्रेड्स पोस्ट (जिसे बाद में हटा दिया) में लिखा, 'एक समय ऐसा था जब टीम विदेशी हालात में भी जीत के लिए खेलती थी, लेकिन अब भारत में भी मैच बचाने की सोच हावी है। यह सब तब होता है जब लोग हावी होने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को भी बदल देते हैं जो पहले से ठीक चल रही थीं।' विकास ने इशारों-इशारों में गंभीर और अगरकर पर निशाना साधा।

BCCI रोहित और कोहली को लेकर ये बोले विकास विकास ने BCCI को निशाने पर लेते हुए कहा कि रोहित और कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को इस प्रारूप से हटाया गया। इससे नंबर- 3/4 और 5 पर अच्छा बल्लेबाज नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका ने मूल टेस्ट रणनीति अपनाई, जबकि भारत ने अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर ऑलराउंडरों को भर दिया और उन्हें नंबर 3 पर भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि गुवाहाटी टेस्ट के आखिरी दिन चमत्कार होगा, लेकिन टीम की मौजूदा स्थिति के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।

कप्तान 2012 से 2024 तक भारत ने घरेलू सीरीज नहीं हारी दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2024 तक भारत ने एक भी घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं हारी, जिसे टेस्ट इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में गिना गया। यह टीम कोहली की अगुवाई में तैयार हुई थी, जिन्होंने 2022 की शुरुआत में कप्तानी रोहित को सौंपी। भारत न केवल घर में अजेय रहा, बल्कि कोहली की टीम विदेशों में भी सबसे दमदार इकाइयों में से एक बनी, जिसने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीती।