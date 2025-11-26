इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए कौशल, धैर्य और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा माना जाता है। सालों से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने ऐतिहासिक पारियां खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में सबसे बड़ी पारी खेली है।

#1 ब्रायन लारा (400* रन) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं। उन्होंने साल 2004 में सेंट जोन्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 400* रन की उम्दा पारी खेली थी। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। उन्होंने पहली पारी में 582 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 43 चौके और 4 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 68.72 की रही थी। ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#2 ब्रायन लारा (375* रन) इंग्लैंड के खिलाफ लारा का बल्ला खूब चलता था। इस सूची के दूसरे स्थान पर भी यही पूर्व दिग्गज खिलाड़ी है। उन्होंने सेंट जोन्स के ही मैदान पर साल 1994 में 375 रन की दमदार पारी खेल दी थी। उन्होंने पहली पारी में 538 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 45 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 69.70 की रही थी। वो मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#3 डॉन ब्रैडमैन (334 रन) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन हैं। उन्होंने साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान पर 334 रन की पारी खेली थी। मैच की पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 448 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 46 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 74.55 की रही थी। उनकी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 566 रन बना दिए थे। वह मुकाबला भी ड्रॉ रहा था।