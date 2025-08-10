विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज के बाद ले सकते हैं वनडे क्रिकेट से संन्यास

भारतीय क्रिकेट टीम लगभग एक महीने तक क्रिकेट के मैदान से दूसर रहेगी, लेकिन अफवाहों का बाजार अभी से गरम है। चर्चा के केंद्र में हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेकर अब पूरा ध्यान 2027 वनडे विश्व कप पर लगाया है। माना जा रहा था कि यह टूर्नामेंट उनके करियर का स्वर्णिम समापन होगा। हालांकि, अब दावा किया जा रहा है कि दोनों दिग्गज विश्व कप से पहले संन्यास ले लेंगे।

रिपोर्ट क्या कहती है रिपोर्ट? दैनिक जागरण के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज कोहली और रोहित की आखिरी वनडे सीरीज साबित हो सकती है। रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्र ने दावा किया है कि सीरीज के बाद दोनों संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे सच में 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं तो उन्हें इस साल दिसंबर में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी (भारत का प्रमुख घरेलू वनडे टूर्नामेंट) में खेलना होगा।

बदलाव पूरी तरह बदलाव के पक्ष में है BCCI इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का निर्देश दिया गया था। वैसे ही अब वनडे टीम में बदलाव की तैयारी दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI और चयनकर्ता 2027 विश्व कप चक्र को ध्यान में रखते हुए रोहित-कोहली से आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। सफेद गेंद के प्रारूप में युवा खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए वनडे टीम में नई ऊर्जा और ताजगी लाने की योजना बनाई जा रही है।

हिस्सा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले लिया था रोहित-कोहली ने संन्यास बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद रोहित और कोहली ने अपने-अपने राज्यों के लिए रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया। हालांकि, मई में इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चयन से पहले ही दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। जून में बारबाडोस में भारत को 2024 टी-20 विश्व कप जिताने के तुरंत बाद दोनों दिग्गजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। अब उनके करियर का एक और अध्याय खत्म हो सकता है।