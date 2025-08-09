अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौकों की बरसात तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन असली रोमांच तब आता है जब गेंद आसमान को चीरते हुए सीधे सीमा रेखा के पार जा गिरे। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनके बल्ले से निकला हर शॉट दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है। ऐसे में आइए उन धाकड़ बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं।

#1 रोहित शर्मा (637 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2007 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। 499 मुकाबलों की 532 पारियों में उन्होंने 637 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने 42.18 की औसत से 19,700 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 49 शतक और 108 अर्धशतक निकले हैं। रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,901 चौके भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।

#2 क्रिस गेल (553 छक्के) दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने 1999 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। गेल ने 483 मुकाबले खेले थे और इसकी 551 पारियों में 553 छक्के जड़े थे। उन्होंने 37.97 की औसत से 19,593 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 42 शतक और 105 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 333 रन रहा था।

#3 शाहिद अफरीदी (476 छक्के) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1996 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2018 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 524 मुकाबले खेले थे। इसकी 508 पारियों में 476 छक्के लगाने में सफल रहे थे। उन्होंने 23.92 की औसत से 11,196 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 शतक और 51 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156 रन रहा था।