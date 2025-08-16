अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने एक कैलेंडर वर्ष में बनाए हैं सर्वाधिक रन, जानिए आंकड़े 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन एक ही साल में लगातार रन बटोरना किसी भी खिलाड़ी की परीक्षा होती है। कई बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने पूरे साल अपनी लय बनाए रखते हुए हर प्रारूप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इन्होंने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि व्यक्तिगत आंकड़ों में भी नई ऊंचाइयों को छुआ। आइए एक कैलेंडर वर्ष में सभी प्रारूप को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 कुमार संगाकारा (2,868 रन, साल 2013) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2013 में 48 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और उसकी 57 पारियों में 3 बार नाबाद रहे थे। उनके बल्ले से उस साल 53.11 की औसत से 2,868 रन निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 67.41 की रही थी। उन्होंने उस साल 8 शतक और 18 अर्धशतक जड़े थे। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन रहा था।

#2 रिकी पोटिंग (2,833 रन, साल 2005) इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोटिंग हैं। उन्होंने साल 2005 में 46 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और उसकी 58 पारियों में उन्होंने 8 बार नाबाद रहते हुए 2,833 रन बनाए थे। उनकी औसत उस साल 56.66 की रही थी। पोटिंग ने 70.94 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उनके बल्ले से 9 शतक और 15 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 207 रन रहा था।

#3 विराट कोहली (2,818 रन, साल 2017) इस सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उनके लिए साल 2017 कमाल का रहा था। कोहली ने 46 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और उसकी 52 पारियों में 11 बार नाबाद रहते हुए 2,818 रन बनाए थे। उनकी औसत उस साल 68.73 की रही थी। उन्होंने 92.15 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 शतक और 10 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 243 रन रहा था।