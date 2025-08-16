वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 मुथैया मुरलीधरन (74 विकेट) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन सूची में पहले स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1993 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 63 मैचों की 59 पारियों में 31.78 की औसत से 74 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रष्ठ प्रदर्शन 7/30 का रहा था। उन्होंने 4.28 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।

#2 चमिंडा वास (70 विकेट) श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चमिंडा वास इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1994 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2008 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 61 मैचों की 60 पारियों में 31.61 की औसत से 70 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया था। उनकी इकॉनमी रेट 4.66 की रही थी। वास का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/14 का रहा था।

#3 वसीम अकरम (60 विकेट) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1985 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2023 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 48 मैचों की 47 पारियों में 25.15 की औसत से 60 विकेट चटकाए थे। वह 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/35 का रहा था।