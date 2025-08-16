LOADING...
मुथैया मुरलीधरन इस सूची में पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार
Aug 16, 2025
02:59 pm
क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में भारत की बल्लेबाजी हमेशा से दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती रही है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सजी टीम के खिलाफ विकेट निकालना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहा। फिर भी कुछ गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया। ऐसे में आइए वनडे में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1

मुथैया मुरलीधरन (74 विकेट) 

श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन सूची में पहले स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1993 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 63 मैचों की 59 पारियों में 31.78 की औसत से 74 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रष्ठ प्रदर्शन 7/30 का रहा था। उन्होंने 4.28 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।

#2

चमिंडा वास (70 विकेट) 

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चमिंडा वास इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1994 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2008 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 61 मैचों की 60 पारियों में 31.61 की औसत से 70 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया था। उनकी इकॉनमी रेट 4.66 की रही थी। वास का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/14 का रहा था।

#3

वसीम अकरम (60 विकेट) 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1985 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2023 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 48 मैचों की 47 पारियों में 25.15 की औसत से 60 विकेट चटकाए थे। वह 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/35 का रहा था।

#4

सकलैन मुश्ताक (57 विकेट) 

पाकिस्तान के पूर्व स्टार स्पिन गेंदबाज सकलैन मुश्ताक इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1996 में भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे खेला था। आखिरी बार वह 2000 में इस टीम के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। उन्होंने 36 मैचों की 34 पारियों में 24.38 की औसत से 57 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 4.52 की थी। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/45 का रहा था।