एशिया कप 2025 में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, खुद दी चयनकर्ताओं को जानकारी 

चयन 19 अगस्त को होगा भारतीय टीम का चयन अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति 19 अगस्त को मुंबई में बैठक करेगी। इस बैठक में एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा और इसका आयोजन टी-20 प्रारूप में होगा। चयनकर्ताओं की इस बैठक पर क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसमें भारतीय टीम की संभावनाओं को मजबूत करने वाले खिलाड़ियों पर फैसला होगा।

बयान BCCI ने क्या कहा? इंडियन एक्सप्रेस से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सोर्स ने कहा, "बुमराह ने चयनकर्ताओं को जानकारी दी है कि वह एशिया कप के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति आगामी सप्ताह होने वाली बैठक में इस विषय पर चर्चा करेगी।" काम के बोझ को ध्यान में रखते हुए बुमराह को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के ओवल में खेले गए 5वें और अंतिम मुकाबले में भी आराम दिया गया था।

वापसी बुमराह को मिला 40 दिनों का आराम एशिया कप टी-20 प्रारूप में होगा, ऐसे में बुमराह को लंबी गेंदबाजी नहीं करनी होगी और टीम प्रबंधन चाहे तो उनके मैचों का चयन भी कर सकेगा। इंग्लैंड में खेले गए अंतिम मुकाबले और एशिया कप की शुरुआत के बीच बुमराह को लगभग 40 दिन का आराम मिलेगा। बुमराह इस प्रारूप में आखिरी बार टी-20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट लेकर केवल 18 रन दिए थे।