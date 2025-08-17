एशिया कप 2025 में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, खुद दी चयनकर्ताओं को जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 में खेलने के लिए तैयार हैं। बुमराह ने खुद आगामी टूर्नामेंट के लिए खुद को उपलब्ध घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही बुमराह ने चयनकर्ताओं से बातचीत कर अपनी फिटनेस और खेलने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी थी। उनकी वापसी से भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह सिर्फ 3 मुकाबले खेले थे।
चयन
19 अगस्त को होगा भारतीय टीम का चयन
अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति 19 अगस्त को मुंबई में बैठक करेगी। इस बैठक में एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा और इसका आयोजन टी-20 प्रारूप में होगा। चयनकर्ताओं की इस बैठक पर क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसमें भारतीय टीम की संभावनाओं को मजबूत करने वाले खिलाड़ियों पर फैसला होगा।
बयान
BCCI ने क्या कहा?
इंडियन एक्सप्रेस से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सोर्स ने कहा, "बुमराह ने चयनकर्ताओं को जानकारी दी है कि वह एशिया कप के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति आगामी सप्ताह होने वाली बैठक में इस विषय पर चर्चा करेगी।" काम के बोझ को ध्यान में रखते हुए बुमराह को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के ओवल में खेले गए 5वें और अंतिम मुकाबले में भी आराम दिया गया था।
वापसी
बुमराह को मिला 40 दिनों का आराम
एशिया कप टी-20 प्रारूप में होगा, ऐसे में बुमराह को लंबी गेंदबाजी नहीं करनी होगी और टीम प्रबंधन चाहे तो उनके मैचों का चयन भी कर सकेगा। इंग्लैंड में खेले गए अंतिम मुकाबले और एशिया कप की शुरुआत के बीच बुमराह को लगभग 40 दिन का आराम मिलेगा। बुमराह इस प्रारूप में आखिरी बार टी-20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट लेकर केवल 18 रन दिए थे।
करियर
बुमराह के करियर पर एक नजर
बुमराह ने अपना पहला मुकाबला साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 70 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 69 पारियों में 17.74 की उम्दा औसत के साथ 89 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 6.27 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 का रहा है। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 245 मैचों की 244 पारियों में 20.22 की औसत से 313 विकेट झटके हैं। उनकी इकॉनमी 6.88 की रही है।