IPL इतिहास में ये खिलाड़ी नीलामी में 2 बार 15+ करोड़ रुपये में बिके

#1 कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये, KKR) ग्रीन ने इस नीलामी में अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। उनके नाम के ऊपर KKR के अलावा मुंबई इंडियंस (MI), चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। KKR में खरीदे जाने से ठीक पहले तक CSK ने 25 करोड़ रुपये तक ग्रीन के लिए बोली लगाई थी। ग्रीन IPL में पहली बार KKR से खेलेंगे। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं।

ग्रीन कैमरून ग्रीन (17.50 करोड़ रुपये, RCB) IPL 2023 से पहले हुई नीलामी में ग्रीन को मुंबई इंडियंस (MI) ने 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। IPL 2023 में ग्रीन ने 16 पारियों में 50.22 की उम्दा औसत और 160.28 की स्ट्राइक रेट के साथ 452 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 60.16 की खराब औसत और 9.50 की इकॉनमी रेट के साथ 6 विकेट लिए थे।

#2 पैट कमिंस (20.50 करोड़ रुपये, SRH) ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को IPL 2024 की नीलामी में SRH ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें उस सीजन में SRH की कप्तानी मिली थी। कमिंस के नेतृत्व में SRH की टीम उस सीजन में उपविजेता रही थी। IPL 2024 में कमिंस ने 16 मैचों में 31.44 की औसत और 9.27 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 18 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 143.15 की स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाए थे।

