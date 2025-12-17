NewsBytesExclusive: मजदूरी करने वाले विशाल खेलेंगे IPL, कोच बोले- नीलामी में बिकने के बाद खूब रोए 

बयान पिताजी के साथ मजदूरी करते थे विशाल विशाल के कोच ने न्यूजबाइट्स से बातचीत करते हुए कहा, "विशाल पहले अपने पिताजी के साथ मजदूरी करता था। उनके पिता राज मिस्त्री थे। वह कैनवास गेंद से खेला करता था। एक दिन मैंने उसको गेंदबाजी करते देखा और उसकी टर्न हो रही गेंदों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मैं उसके पिता के पास गया और उसे क्रिकेट में ही भविष्य बनाने के लिए कहा। उनके पिता ने मना कर दिया फिर मैंने उनसे 1 साल का समय मांगा।"

मान एक साल की मेहनत का कमाल विशाल के कोच ने आगे कहा, "विशाल सबकुछ भूल गया और केवल क्रिकेट पर ध्यान दिया। उसने 1 साल लगातार मेहनत की। उसके पास फीस देने तक के पैसे नहीं थे। मैंने उससे एक पैसा तक नहीं लिया। जूता, लोअर और टीशर्ट सबकुछ अपनी तरफ से दिया। इसके बाद उसकी मेहनत रंग लाई और यूपी टी-20 लीग में उसने शानदार प्रदर्शन किया। 4 मैच में उसने 8 विकेट लिए।" विशाल रोज 6 से 8 घंटे अभ्यास करते हैं।

नाम IPL में नाम आने के बाद खूब रोए विशाल IPL में अपना नाम आने के बाद विशाल काफी भावुक हो गए थे। वह उस समय कोच के साथ ही थे। कोच ने कहा, "जैसे ही उसे पता चला उसका चयन हो गया है वह भावुक हो गया और रोने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया। उसने कुछ भी नहीं खाया था। नाम आने बाद भी वह भूखा रहा। हमारी खुशी और तब बढ़ गई जब उसका चयन विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी क्रिकेट टीम के लिए भी हो गया।"