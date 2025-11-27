WPL 2026 की नीलामी में ये खिलाड़ी रहीं सबसे महंगी

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की बड़ी नीलामी में खिलाड़ियों पर खूब धनवर्षा हुई। नई दिल्ली में आयोजित हुई इस नीलामी में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी, जबकि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए जिनको खरीदार नहीं मिल सका। दीप्ति शर्मा इस नीलामी में सबसे ज्यादा रुपये ले जाने वाली खिलाड़ी साबित हुई। इस बीच WPL 2026 की नीलामी के सबसे महंगी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़ रुपये, UPW) दीप्ति को WPL 2026 की नीलामी में यूपी वॉरियर्स (UPW) ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM कार्ड का इस्तेमाल करके बरकरार रखा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। दीप्ति के नाम पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अधिकतम 3.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई और आखिर में UPW ने अपने RTM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बाजी मारी। बता दें कि दीप्ति WPL इतिहास में स्मृति मंधाना (3.4 करोड़ रुपये) के बाद दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी।

#3 शिखा पांडे (2.40 करोड़ रुपये, UPW) दाएं हाथ की तेज गेंदबाज शिखा पांडे पर खूब धनवर्षा हुई। दरअसल, उन्हें यूपी वारियर्स (UPW) ने 2.40 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। उन्होंने अपना बेस प्राइस 40 लाख रखा था और उनके नाम पर UPW के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 2.20 करोड़ रुपये तक बोली लगाई थी। उन्होंने अपने WPL करियर में अब तक 27 मैचों में 23.20 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट के साथ 30 विकेट लिए हैं।

