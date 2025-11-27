WPL 2026 नीलामी: जानिए दीप्ति शर्मा को किस टीम ने खरीदा
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी में यूपी वॉरियर्स (UPW) ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM कार्ड का इस्तेमाल करके बरकरार रखा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। पिछले सीजन में दीप्ति UPW की टीम से खेली थी, जिसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में UPW ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
ऐसा है दीप्ति का WPL करियर
अब तक दीप्ति ने WPL के 25 मैचों में 28.16 की औसत से 507 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से 29.29 की औसत से 27 विकेट झटके हैं। यह भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी अभी तक खेले गए पहले तीनों संस्करण में UPW के लिए ही खेली हैं। पिछले सीजन में उन्होंने बल्लेबाजी में 122 रन और गेंदबाजी में 8 विकेट लिए थे।
करियर
शानदार रहा है दीप्ति का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में करियर में दीप्ति ने 129 मैच खेले हैं, जिसमें 23.40 की औसत और 104.26 की स्ट्राइक के साथ 1,100 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 64 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 18.98 की औसत के साथ 139 विकेट चटकाए हैं। इस बीच 10 रन देते हुए 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। वह महिला टी-20 क्रिकेट में भारत से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।
विश्व कप
वनडे विश्व कप 2025 में दीप्ति ने किया था कमाल
दीप्ति वनडे विश्व कप 2025 के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुईं थी। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई स्टार बल्लेबाजों को परेशान किया था। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। दीप्ति महिला विश्व कप इतिहास में पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने एक संस्करण में 200 से ज्यादा रन और 20 से अधिक विकेट लिए चटकाए थे।